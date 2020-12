Nemca odpustili, vendar tega niso storili zaradi njegovih kritik

Vodstvo francoskega nogometnega kluba Paris Saint-Germain je pet dni po prvih medijskih zapisih tudi uradno odpustil nemškega trenerja Thomasa Tuchla. Vroči kandidat, da prevzame vodenje Parižanov, je argentinski strokovnjak Mauricio Pochettino.



»Po temeljiti analizi športnega dela smo se odločili za prekinitev sodelovanja s Thomasom Tuchlom,« so zapisali na spletni strani kluba PSG. Nemški trener je v francosko metropolo prišel maja leta 2018, ko je zamenjal Španca Unaija Emeryja. Pred tem je vodil Borussio Dortmund in Mainz. S Parižani je na 127 tekmah dosegel 95 zmag in 12 neodločenih izidov. Velika črna pika pa ostajajo neuspehi v ligi prvakov. V prejšnji sezoni so pokleknili na zadnji oviri v finalu proti münchenskemu Bayernu.



Tuchel, ki se od PSG poslavlja pol leta pred iztekom pogodbe, je v sredo v pogovoru za Sport 1 kritiziral del vodstva kluba, v katerem pa trdijo, da so odločitev sprejeli že pred tem. Po poročanju francoskih medijev naj bi imel 47-letni Nemec večkrat nesoglasja s prvim zvezdnikom ekipe Neymarjem.



Pariško moštvo, ki v francoskem prvenstvu ta čas zaseda tretje mesto s točko za vodilnim Lyonom, naj bi v kratkem prevzel Argentinec Mauricio Pochettino, ki je pred tem vodil tudi Tottenham, Southampton in Espanyol. Italijan Massimilano Allegri, ki je bil prav tako med kandidati za trenerja, naj bi zahteval previsoko plačo.



