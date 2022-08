Tudi avgusta 1972 je bila najslajša zmaga proti Hrvaški

Konec avgusta 1972 so bile oči svetovne javnosti uprte v začetek olimpijskih iger v Münchnu, toda domači ljubitelji nogometa so z enim očesom pospremili tudi polfinalni turnir reprezentanc in pokrajin za naslov jugoslovanskega amaterskega prvaka, ki je bil v Kranju od 25. do 27. avgusta. Slovenska izbrana vrsta je premagala Hrvaško in BiH ter izgubila z Vojvodino, zmagovalko turnirja.