Tudi Danci že v Katarju, Ronaldo in Vlahović napovedala pravi derbi

Po nemški nogometni reprezentanci si je nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki bo prihodnje leto v Katarju, zagotovila tudi Danska, ki je v Københavnu po golu Joakima Maehleja v 53. minuti na kolena položila Avstrijo z 1:0. Danska je na osmih tekmah v skupini F zbrala vseh možnih 24 točk, drugouvrščena Škotska ima dva kroga pred koncem sedem točk manj.



V skupini F sta bili poleg dvoboja med Dansko in Avstrijo na sporedu še dve tekmi. Škotska je šele v izdihljajih tekme strla odpor Ferskih otokov, edini gol je v 88. minuti dosegel Lyndon Dykes, medtem ko je Izrael strl odpor Moldavije z 2:1.





Standings provided by SofaScore LiveScore



Obeta se fantastičen derbi v Lizboni



V skupini A je Portugalska brez težav ukanila Luksemburg s 5:0. Prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo je dosegel tri gole, skupno pa že svojega 115. na reprezentančni sceni, kar je absolutni rekord. Po enkrat sta Bruno Fernandes in Joao Palhinha.

Veselje Dušana Vlahovića. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Standings provided by SofaScore LiveScore



Neredi na tribunah Wembleyja

Prvo mesto je zadržala Srbija, ki ima po zmagi nad Azerbajdžanom s 3:1 še vedno točko prednosti pred drugouvrščeno Portugalsko. Za Srbe je dvakrat zadel Dušan Vlahović, enkrat Dušan Tadić, za goste pa je edini gol dosegel Emin Makhmudov.



Obračun med Anglijo in Madžarsko so zaznamovali nemiri na tribunah Wembleyja, kjer so se privrženci Madžarske - zbralo se jih je okoli tisoč - v začetku tekme spopadli z angleškimi policisti. Razlog za njihovo posredovanje je bilo žaljivo obnašanje Madžarov do temnopoltega redarja, ob tem pa kaže omeniti, da so madžarski navijači že na prvi medsebojni tekmi v Budimpešti na rasni osnovi žalili angleške nogometaše in si zavoljo tega prislužili tudi kazen s strani Evropske nogometne zveze (Uefa). Na koncu se je obračun na slovitem stadionu končal z neodločenim izidom. Za Angleže je zadel John Stones, za Madžare pa Roland Sallai.

Danski branilec Joakim Maehle in soigralci. FOTO: Bogdan Tudor/AFP

Standings provided by SofaScore LiveScore

Tudi na drugi tekmi v skupini I med Albanijo in Poljsko je prišlo do neredov po golu, ki ga je v 77. minuti dosegel. Domači privrženci so po tem golu začeli metati predmete na igrišče, tako da je francoski sodnikza več kot 15 minut prekinil tekmo. V nadaljevanju ni prišlo do spremembe izida, Poljska pa ima po zmagi Tirani zdaj dve točki več od Albanije in tri točke manj od vodilne Anglije. V obračunu reprezentanc iz spodnjega dela razpredelnice je Andora v gosteh premagala San Marino s 3:0.