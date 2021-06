Tudi francoski predsednik navdušen nad Kantéjem

Emmanuel Macron je obiskal francosko nogometno reprezentanco, ki se v Clairefontainu pripravlja na prvo tekmo eura 2020 z Nemčijo. V pogovoru za radio RMC je spregovoril o pričakovanjih pred eurom 2020, ki se za aktualne svetovne prvake začenja naslednjo teden v Münchnu, kjer se bodo pomerili z domačo Nemčijo. Macron je dejal, da občuduje N'Goloja Kantéja in Kyliana Mbappéja, ki sta po njegovem mnenju lahko tudi vzor mladim rojakom.



»N'Golo Kanté je izvrsten igralec, tako kot Kylian Mbappé pa je lahko vzor mladim v naši državi. Glede na to, kakšno sezono je Kanté odigral s svojim klubom, upam, da bo osvojil tudi zlato žogo. Prepričan sem, da bo odigral dobro prvenstvo,« je o vezistu evropskega prvaka Chelseaja za oddajo Top of the Foot dejal Macron.

Vedno več kot le šport

»On in Kylian sta tudi dobra človeka, ki imata vrednote, kot so trud in pripadnost. Zvesta sta klubom, za katere sta igrala. Mislim, da je to zelo pomembno za državo, saj je šport vedno več kot le šport,« je dodal Macron.



Predsednik je preživel nekaj časa z reprezentanco in selektorjem Didierjem Deschampsom, potem ko jim je srečo prinesel že pred odhodom v Rusijo na zadnje svetovno prvenstvo, kjer so Francozi v velikem finalu premagali Hrvaško in osvojili svoj drugi naslov. Kot pred tremi leti naj bi ekipi v nagovoru dejal, da naj prinesejo pokal nazaj domov, da naj se nikoli ne predajo in da kot ekipa zastopajo celotno državo.





