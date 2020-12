Tudi Josip Iličić in Jan Oblak med nogometno elito

Žreb osmine finala 14. t. m.

Izidi 6. kola lige prvakov

Standings provided by SofaScore LiveScore

Standings provided by SofaScore LiveScore

Standings provided by SofaScore LiveScore

Standings provided by SofaScore LiveScore

Standings provided by SofaScore LiveScore

v zadnjem kolu skupinskega dela nogometne lige prvakov ni okusil igre, a se je razveselil pomembne zmage Atalante. V gosteh je ugnala Ajax z 1:0 z golomv 85. minuti in kot druga v skupini D za Liverpoolom napredovala v osmino finala. Vanjo so se danes uvrstili še Bayern, Atletico Madrid z, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Manchester City in Porto.V izločilnih bojih lige prvakov bodo tako nastopili trije slovenski nogometaši.z Leipzigom, ki si je mesto v osmini finala zagotovil že v torek, sta se danes pridružila Iličić in Oblak. Priložnost za napredovanje je imel tudi Inter sv vratih, a je po remiju brez golov s Šahtarjem v Milanu zasedel zadnje mesto v skupini B in končal evropsko sezono.Danes je bila odigrana tudi tekma med PSG in Basaksehirjem iz Istanbula, ki je bila v torek prekinjena zaradi rasističnega incidenta. Parižani so zmagali s 5:1.Žreb parov osmine finala bo v ponedeljek, 14. t. m., v Nyonu, termini tekem pa so 16., 17., 23. in 24. februar ter 9., 10., 16. in 17. marec 2021.Kot zmagovalci skupin so se v osmino finala uvrstili Bayern, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus in PSG, z drugega mesta pa so napredovali Atletico Madrid, Borussia Mönchengladbach, Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona in Leipzig.V šestnajstino finala evropske lige se selijo Salzburg, Šahtar, Olympiakos, Ajax, Krasnodar, Brugge, Dinamo Kijev in Manchester United.Bayern : Lokomotiv Moskva 2:0 (Süle 63., Choupo-Moting 80.)Salzburg : Atletico Madrid 0:2 (Hermoso 39., Carrasco 86.)Inter : Šahtar 0:0Real : Borussia Mönchengladbach 2:0 (Benzema 9., 32.)Manchester City : Marseille 3:0 (Torres 48., Agüero 77., Sterling 90.)Olympiakos : Porto 0:2 (Otavio 10./11-m, Uribe 77.)Ajax : Atalanta 0:1 (Muriel 85.)Midtjylland : Liverpool 1:1 (Scholz 62./11-m; Salah 1.)Paris Saint-Germain : Istanbul Basaksehir 5:1 (Neymar 21., 38., 50., Mbappe 42./11-m, 62)