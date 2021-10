Tudi nekdanji Wengerjev adut ostro nasprotuje ideji Fife

»Pri tem sploh ne gre le za tekme, ne pozabite na dolgotrajno pripravo«

Arsenalova klubska legenda iz obdobja, ko je londonske »topničarje« vodil francoski trenerostro nasprotuje zamisli Svetovne nogometne zveze (Fife), ki želi spremeniti frekvenco organizacije mundiala na vsaki dve leti. Turnir od leta 1930 poteka na štiri leta, Wenger predlaga dveletni ciklus začenši z letom 2028.»Ali ste v resnici vprašali za mnenje igralce?« je Henry odgovoril, ki je javno podprl idejo Wengerja, na Fifi odgovornega za razvoj nogometne igre. »Jaz sem igral na štirih svetovnih prvenstvih in treh evropskih prvenstvih, prav vselej pa sem se vrnil s turnirja iztrošen telesno in psihološko,« je zatrdil nekoč odlični napadalec Henry.»Pri tem sploh ne gre le za tekme, ki jih nogometaši igrajo na tako pomembnih turnirjih. Ne pozabite na dolgotrajno pripravo na šampionat po naporni klubski sezoni. Že zdaj, ko igraš na vsaki dve leti, je to psihološko težko za nogometaše,« je prepričan danes 44-letni Francoz, pomočnikna klopi reprezentance Belgije.Henry je zavrnil tudi pojasnilo rojaka Wengerja, ki je predlagal, da bi imeli udeleženci svetovnih prvenstev 25-dnevni premor po vrnitvi s turnirja. »Ideje organizacije mundiala na vsaki dve leti resnično ne podpiram. Jaz sem potreboval več kot 25 dni, to enostavno ni dovolj. Telesno že prideš k sebi, psihološko pa gotovo ne,« je zatrdil Henry.