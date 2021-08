Tudi predsednik Ruande jezen na Arsenal

»Ne moremo sprejeti povprečja in nenehnih opravičil«

Paul Kagame FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Nogometašiso tudi sezono 2021/22 v premier league odprli podobno, kot so igrali že v nekaterih zadnjih letih – porazno. Klub, ki je ob prelomu tisočletja blestel pod vodstvom trenerja, nikakor ne najde pot do vrnitve med angleško elito. To ne jezi le navijačev, pač pa tudi sponzorje.Med njimi je tudi afriška država, katere predsednik je goreč navijač Arsenala. Ruanda odšteje Arsenalu 30 milijonov evrov letno za napis »Visit Ruanda« (Obiščite Ruando), ki ga nogometaši Arsenala nosijo na majicah.»Ne moremo sprejeti povprečja in nenehnih opravičil. Ekipo je treba zgraditi z namenom, da bo zmagovala, ne le sodelovala v premier league. Tega nismo pričakovali. Brentford si je zaslužil zmago, toda mar ne moremo imeti načrta, ki bi deloval, tudi mi?« se je vprašal predsednik Ruandepo porazu Arsenala z(0:2).Kagame vlada Ruandi že vrsto let, formalno pa je vodil državo s približno 13 milijoni prebivalcev tudi v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je prav njegova vojska končala genocid Tutsijem nad Hutujci – ni pa ga preprečila, kot mu očitajo nekateri –, v katerem je v zelo kratkem času umrlo do 800.000 ljudi.