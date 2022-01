Tudi PSG zaide težave, če manjkajo Messi, Neymar in Di Maria

Nogometaši Paris St. Germaina so se v 20. kolu francoskega prvenstva spet izognili porazu v zadnjem delu tekme. Na gostovanju v Lyonu so do 76. minute izgubljali z 0:1, nato je izenačil Thilo Kehrer. Domači so povedli v sedmi minuti, ko je gol dosegel Lucas Paqueta. Remi za Parižane, ki so nastopili oslabljeni, zaradi okužbe z novim koronavirusom je med drugimi manjkal tudi Leo Messi, ni usoden, saj imajo na prvem mestu 11 točk prednosti pred Nico. PSG je igral v napadu (4-3-3) s trojčkom Mbappe-Icardi-Wijnaldum, trener Pochettino pa ni računal na imena Messi, Neymar, Di Maria in Draxler.

Tudi Nica je imela v zadnjem času težave z okužbami, kar pa ni bila edina oteževalna okoliščina na njenem gostovanju pri Brestu. Potem ko je v 13. minuti prek Kasperja Dolberga povedla, je sedem minut pozneje ostala na igrišču z igralcem manj. A tudi to ji ni preprečilo, da ne bi dosegla še dva gola in zanesljivo zmagala.