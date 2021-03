Turki hit začetka kvalifikacij za SP

Turška nogometna reprezentanca je najbolj pozitivno presenečenje začetka kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo leta 2022 v Katarju. Potem ko je v prvem krogu doma s 4:2 ugnala prvega favorita skupine G Nizozemsko, je bila v drugem boljša še na gostovanju, v Oslu je Norveško premagala s 3:0. Že v četrti minuti jo je v vodstvo popeljal Ozan Tufan, Caglar Söyüncü je v 28. minuti vodstvo povišal, v drugem delu pa je v 59. minuti končni izid s svojim drugim golom postavil Tufan.



Dve zmagi po dveh krogih ima v skupini tudi Črna gora, ki pa je imela lažja tekmeca. Tokrat je s 4:1 premagala Gibraltar, ki je gol dosegel iz enajstmetrovke. Za domače so se med strelce vpisali Fatos Bečiraj, Marko Simić, Žarko Tomašević in Stevan Jovetić.



Delno so vtis po porazu s Turki popravili Nizozemci, ki so doma z 2:0 ugnali Latvijo. V prvem polčasu je v polno zadel Steven Berghuis, v drugem pa Luuk de Jong.



V skupini E je Belorusija s 4:2 premagala Estonijo, čeprav so gosti še v 64. minuti vodili z 2:1. Po izenačenju pa som Estonci ostali z igralcem manj na igrišču, kar so domači izkoristili.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: