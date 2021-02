Učinkovita generalka jesenskih prvakov

Ljudski vrt je po vrnitvi mariborskih nogometašev s priprav v Turčiji spet oživel, iz dneva v dan so tudi spodbudnejše vesti o zdravstvenem stanju obolelih, potem ko je okužba s koronavirusom udarila tudi v tabor jesenskih prvakov v omenjenih turških dneh. Pred nadaljevanjem domače prvenstvene sezone, v kateri jih najprej v sredo čaka gostovanje v Domžalah, pa so vijolični gostili Nafto iz Lendave in jo na tej generalki prepričljivo odpravili s 5:1 (2:1; Koblar 5., Kolmanič 30., Matko 53., Martinović 72., Tavares 83.; Ubochioma 14.).



K vijoličnemu taboru so se tokrat vrnili Jasmin Handanović, Luka Uskoković, Jan Repas in Andrej Kotnik, ki so na nekaterih prejšnjih tekmah manjkali, sicer pa gostitelji niso posebej blesteli, seveda je vodstvo in razveselila učinkovita generalka pred nadaljevanjem boja za novo šampionsko lovoriko. Obenem je bila očitna kakovostna razlika v primerjavi z drugoligašem, ki že od oktobrskih dni ni imel nastopa s tekmovalnim značajem.

