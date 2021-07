Učinkoviti Maribor opravil še z Domžalami, Olimpija jalova

Kaheem Parris je bil nočna mura za Klemna Šturma (desno). FOTO: Blaž Samec/Delo

Olimpijin napadalec Aldair Djalo Balde se je trudil, prispeval podajo, toda tudi Sandi Nuhanović in drugi Radomljani so bili žilavi in čvrsti. FOTO: Blaž Samec/Delo



Koprčani dvakrat zadeli vratnico

Savo Milošević je bil iskren FOT.O: Blaž Samec/Delo

Rok Hanžič je odlično pripravil svoje varovance. FOTO: Blaž Samec/Delo



Olimpija jalova

Aleks Pihler bi lahko sijajen strelski večer zabelil še z golom ali dvema več. FOTO Tadej Regent

Kacler Olimpija ocene Foto Zx

Strelca: 0:1 – Petrov (Aldair, 17), 1:1 – Pogačar (22); posest žoge v %: 43:57; streli: 6:9; na vrata: 4:5; koti: 2:7; prekrški: 16:4; menjave: Rugašević-Ihbeisheh (60., 6), Nuhanović-Pišek (83., –), Pogačar-Božić (66., 6), Cerar-Kregar (82., –), Nikolić-Varga (60, 6); Ratnik-Delamea Mlinar (78., –), Ostrc-Sešlar (46., 5,5), Ziljkić-Kurež (70., 5,5), Kapun-Andrejašič (85., –), Petrov-Nukić (46., 6); rumeni kartoni: Muzež (30), Guček (53), Jazbec (88); Petrov (38), Korun (85); rdeči karton: Ibričić (25); sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana) 6,5.



Maribor : Domžale 3:1 (3:0)

Štadion Ljudski vrt, gledalcev 2800, sodnik David Šmajc (Kranj) 7.

Strelci: 1:0 – Pihler (Sikošek, 14), 2:0 – Požeg Vancaš (Vipotnik, 31), 3:0 – Pihler (36), 3:1 – Husmani (Alić, 54); Maribor: Jug –, Mutavčić 7, Mitrović 6,5, Voloder 7, Sikošek 7 (od 85. Koderman –), Vrhovec 7 (od 58. Makoumbou 6,5), Pihler 7,5, Repas 7 (od 70. Matko 6), Šturm 6, Požeg Vancaš 6 (od 71. Alvir 6), Vipotnik 6 (od 70. Sirk 6), trener: Simon Rožman 7; Domžale: Mulalić 6,5, Žinič 6 (od 87. Hodžić –), Dajčman 6, Klemenčič 6, Alić 6, Markuš 6 (od 80. Saitovski –), Husmani 6,5, Kait 5,5 (od 68. Repas 6), Ibričić 4, Jakupović 5 (od 46. Vuklišević 6), Vuk 5 (od 46. Podlogar 6), trener: Dejan Đuranović 6; posest žoge v %: 58:42; streli: 12:4; na vrata: 8:2; koti: 5:1; prekrški: 17:6.



Koper : Mura 3:2 (2:1)

Štadion Bonifika, gledalcev 500, sodnik Alen Borošak (Sp. Duplek) 6,5.

Strelci: 0:1 – K. Cipot (Bobičanec, 1), 1:1 – Mulahusejnović (Palčič, 13), 2:1 – Parris (39), 2:2 – K. Cipot (48), 3:2 – Barišić (Bašir, 62); Koper: Golubović 6,5, Palčič 6,5, Žužek 6,5, Rajčević 6,5, Bručić 6,5, Grudina 6,5, Parris 7 (od 79. Colley –), Guberac 6 (od 60. Bešir 6,5), Vešner Tičić 6,5 (od 79. Oštrek –), Mulahusejnović 7, Barišić 7 (od 74. Krajinović –), trener: Zoran Zeljković 7; Mura: Obradović 5,5, Gorenc 5,5, Maruško 6, Karničnik 5,5 (od 76. T. Cipot 6,5), Kouter 6, Horvat 6 (od 81. Kozar –), Šturm 5, Pucko 6, Bobičanec 6 (od 76. Maroša –), Klepač 6, K. Cipot 7 (od 76. Mandić –), trener: Ante Šimundža 6; posest žoge v %: 42:58; streli: 9:8; na vrata: 8:4; koti: 2:8; prekrški: 10:7.



Bravo : Aluminij 0:0

Štadion Žak, gledalcev 300, sodnik Mihael Antić (Koper) 6,5.

Bravo: Vekić 7, Drkušić 6,5 (od 87. Brekalo –), Vodeb – (od 37. Trontelj 6,5), Križan 6,5, Kavčič 6,5, G. Trdin 6 (od 86. Ogrinec –), Kirm 6, Španring 6, Maružin 6, Kramarič 5,5 (od 76. Kancilija –), Memić 5,5 (od 76. Nsana –), trener: Dejan Grabić 6; Aluminij: Janžekovič 7, Krefl 6, Petek 6,5, Azemović 6,5, Bolha 6,5, G. Pečnik 6 (od 90. Martić –), Nkama 6 (od 63. Dodlek 6), Marinšek 6, T. Pečnik 6 (od 86. Brest –), Kidrič 5,5 (od 63. Kadrić 6), Flakus Bosilj 5,5 (od 90. Bizjak –), trener: Oskar Drobne 6; posest žoge v %: 54:46; streli: 9:10; na vrata: 6:5; koti: 8:4; prekrški: 12:16.



CB24 Tabor : Celje 0:1 (0:0)

Štadion Rajko Štolfa, gledalcev 500, sodnik Bojan Metik (Odranci).

Strelec: 0:1 – Medved (49., 11-m); CB24 Tabor: Koprivec 7, Ovsenek 6 (od 62. Mihaljević 6), Nemanič 6, Briški 6, Salkić 6(od 87. Stanković –), Grobry 6 (od 62. Zeljković 6), Krivičić 6, Kouao 6 (od 46. Urh 6), Tolić 6, Ndzengue 6,5 (od 73. Čakš –), Stančič 6, trener: Igor Božič 6; Celje: Rozman 6,5, Brecl 6 (od 46. Flis 6,5), Zec 6,5, Zaletel 7, Kadušić 6,5, Majevski 6,5, Svetlin 7 (od 78. Rorič –), Šporn 6,5 (od 46. Vrbanec) 6,5, Begić 7 (od 68. Jakobsen 6,5), Medved 7 (od 60. Sokler 6,5), Kuzmanović 6,5, trener: Agron Šalja 6,5; posest žoge v %: 56:44; streli: 5:10; na vrata: 2:3; koti: 2:4; prekrški: 11:15.



Vrstni red: Maribor 6, Koper 4, CB24 Tabor in Celje po 3, Radomlje, Aluminij in Bravo po 2, Olimpija 1, Domžale in Mura po 0.



Pari 3. kola: Aluminij – Kalcer Radomlje (30. t. m.), Mura – Bravo, Celje – Koper (oba 31. t. m.), Domžale – CB24 Tabor, Olimpija – Maribor (oba 1. avgusta).



Olimpija je v 2. kolu 1. SNL osvojila prvo točko. Ni bila blizu treh proti Radomljam v gosteh. To je manj manj od pričakovanj, a je po vsega eni tekmi osvojila eno več kot Mura. Za slovenskega prvaka in Maribor so trije goli merska enota po prvih dveh tekmah. Prekmurci so po domačem porazu z 0:3 proti sežanskemu Taboru prejeli tri gole še od drugega primorskega prvoligaša: na koprski Bonifiki so izgubili z 2:3. Po 180 minutah so še brez ene samcate točke.Maribor je še drugič zabil tri gole in še drugič zmagal. A mu je delo olajšala neumnostDomžalčana, ki je s komolcem udarilin si že v 25. minuti mariborskem vodstvu z 1:0 prislužil izključitev.Poraz ni prav spodbudna popotnica za črno-bele, ki bodo jutri odpotovali v bolgarski Razgrad, kjer bodo v sredo igrali povratno tekmo 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov z Ludogorcem. Prvi dvoboj v Murski Soboti se je razpletel brez golov. Bolgarski prvak je prvenstvo odprl z zmago s 3:1 () v Plovdivu proti podprvaku Lokomotivi.V Evropi je soboška mreža nedotaknjena že tri tekme oziroma 270 minut. Doma je druga pesem, kot da bi bila vrata širša od 732 cm in višja od 244 cm.»Če zabiješ dva gola v Kopru in ne zmagaš, je nekaj čudnega,« je bil tudi za vselej natančnega in doslednega trenerja Muredvoboj na Bonifiki vse prej kot običajen. Prav neverjetno je, kako črno-beli niso tekme izpeljali rutinsko, potem ko so že po 49 sekundah prišli do vodstva z 1:0 in s skoraj najmočnejšo enajsterico, v kateri ni bilo na dan tekme obolelegaje imenitno globinsko podajospremenil v svoj prvi gol.Ni v navadi, da Šimundževo moštvo po vodstvu iz rok izpusti takšno priložnost. Ob prednosti z 1:0 bi lahko Mura mirne duše uveljavila svoj slog igre, ki ga ob takšnih izhodiščih zaznamuje disciplinirana in čvrsta obramba z bliskovitimi nasprotnimi napadi.Toda v Kopru je zavel nov, Zeljkovićev veter. Novinec na trenerskem stolčku v 1. SNL ​je s pomlajeno zasedbo nenehoma ustvarjal prepih v soboški obrambni vrsti, ki sta jo že v prvem polčasu prelisičila v prejšnji sezoni najboljši strelecin zanerešljiva uganka, hitronogi Jamajčan. Dvakrat so Koprčani zatresli še vratnico: Parris inManjši Šimundževi igralni popravki so v drugem polčasu prinesli boljšo Muro, ki je tudi hitro izenačila po še drugem zadetku starejšega od bratov Cipot (tudi mlajši Tai je bil v zadnjih 20 minutah odličen), todaje kmalu izkoristil še en trenutek nezbranosti in po lepi akciji zvrnil Koprčane v prednost. Na koncu je Prekmurcem zmanjkalo tudi sreče. Izenačenje je viselo v zraku, a tekma je bila kljub sedemminutnemu podaljšku prekratka za tretji soboški gol.A kdo ve, koliko minut bo treba igrati Šiškarjem in Kidričanom, da bodo prvič zadeli v novi sezoni. Po 180 minutah so streljali s praznimi naboji.V Domžalah je bilo, kar zadeva izid, vse razrešeno v prvih 25 minutah. Po en gol je bil izkupiček, domači je bil srečnejši, ker jepo strelupreusmeril žogo in ukanilA več si Olimpija v tekmi, v kateri je poskušala napadati, a ji ni šlo kaj prida od nog, ni zaslužila.{link}992321**Text Linka{/link}»Želeli smo več, a sem realen. Vedeli smo, da bo tekma težka, ker nimamo moči za več kot 50, 60 minut. Nismo še uigrani in vsi, ki igramo v Evropi imamo enake težave povezane s telesno močjo. Veliko je pokurimo v Evropi. Ne iščem izgovorov in ne morem veliko očitati igralcem. Imeli so pravilen odnos in željo, a v takšnem vremenu ni šlo več. V drugem polčasu smo imeli celo nekaj sreče,« je bil morda celo preveč iskren trener Ljubljančanov, ki ga čaka res zahtevna naloga, če bo želel še kolikor toliko hitro uglasiti moštvo in ne zaostajati preveč za najboljšimi po uvodnih kolih.»S točko moramo biti zadovoljni. Borbeno in taktično so bili igralci na visoki ravni. Pripravili smo se na takšno Olimpijo, ki je pritiskala, a ko so igralci videli,da se lahko z njo kosajo, je bilo lažje. V takšni vročini je težko igrati,« pa je tekmo ocenil domači trener