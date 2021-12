Uefa bi ligo narodov razširila z ekipami iz Južne Amerike

Evropska nogometna zveza (Uefa) je, kot povzema nemška tiskovna agencija dpa, napovedala širitev lige narodov.

»Uefa dela na vrsti projektov s Conmebolom (Južnoameriška nogometna konfederacija, op. a.), tudi na skupni ligi narodov, a še nič ni določeno in odločitve o tem še niso sprejete,« so v petek zvečer zapisali pri Uefi.

Liga narodov trenutno združuje 55 evropskih reprezentanc. Slovenija bo v naslednji izvedbi igrala v ligi B in zahtevni skupini s Švedsko, Srbijo in Norveško. Nekatere zamisli Uefe pa je podrobneje razkril poljski član izvršnega odbora Zbigniew Boniek, ki je govoril o možnem sprejemu deseterice južnoameriških reprezentanc.

»To je zadnja liga narodov v aktualnem formatu. Po letu 2024 bo v ligi A, kjer zdaj igra 16 reprezentanc, 22 moštev. Pridružila se bo šesterica iz Južne Amerike. Štiri reprezentance pa bodo dodane ligi B,« je za poljski portal Meczyki povedal 65-letni nekdanji zvezdnik.

Vez z Južno Ameriko vedno trdnejša

Ta je dodal še, da natančen format, kako in kdaj bodo reprezentance igrale med seboj, še ni določen. Ni skrivnost, da sta Uefa in Conmebol vse bolj povezana. Sodelovanje sta že podaljšala do leta 2028, del partnerstva pa je tudi obračun evropskega prvaka Italije s prvakom Južne Amerike Argentino 1. junija prihodnje leto v Londonu.

Obe zvezi prav tako močno nasprotujeta ideji predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina o izvedbi nogometnih svetovnih prvenstev na dve leti. Širitev lige narodov si številni razlagajo kot nov udarec Fifi in njenemu predsedniku, ki bo v ponedeljek sicer razkril nekatere nove podrobnosti po virtualnem sestanku z vodji vseh svetovnih zvez.