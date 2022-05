Uefa bo vrnila denar navijačem, ki niso mogli na štadion

Evropska nogometna zveza (Uefa) je začela postopek, s katerim bo 2700 lastnikom vstopnic za finale lige prvakov, ki so bili zaradi logističnih težav primorani izpustiti obračun, vrnila denar. To je danes na tiskovni konferenci dejala francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera.

Začetek sobotnega finalnega obračuna med Realom iz Madrida in Liverpoolom (1:0) je bil preložen za 36 minut, saj je ob pregledovanju vstopnic in spuščanjem navijačev na stadion prišlo do kaotičnih razmer v veliki skupini angleških pristašev.

Uefa naštela 2700 neaktiviranih vstopnic

Prišlo je tudi do izgredov, številne navijače pa so francoski organi pregona poškropili tudi s solzivcem. Številni so nato lahko prišli na stadion, ko se je tekma že začela, Uefa pa je vseeno zabeležila 2700 vstopnic, ki jih navijači niso aktivirali na registracijskih terminalih.

Francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera in notranji minister Gerald Darmanin. FOTO: Thomas Coex/AFP

»Uefo, ki se je strinjala z nami, smo prosili, da te osebe natančno identificira in jim takoj nameni odškodnino za vse frustracije, ki so jih v soboto utrpeli,« je med tiskovno konferenco dejala francoska ministrica za šport.