Na incident se je (pred vlado) odzvala Uefa: Različnost je temelj

Na nedavni incident na avstrijskem Koroškem, ko je nogometni sodnik na tekmi v Celovcu od trenerja slovenskega kluba SAK iz Celovca zahteval, da z igralci govori nemško, se je – še pred slovensko vlado – odzvala krovna evropska nogometna zveza Uefa. Po njenem posredovanju bo avstrijska nogometna zveza uvedla preiskavo in ustrezno ukrepala.

»Lahko potrdimo, da se je predsednik Uefe (Aleksander Čeferin; op. p.) neposredno pogovoril z vodilnimi predstavniki avstrijske nogometne zveze, preden je šla zadeva v javnost ali v politiko. Rezultat so konkretni ukrepi, formalna preiskava in opravičilo ustreznih organov,« so zapisali v pisarni Uefe v odzivu za slovenske medije.

Dodali so še, da »sta odprtost in spoštovanje osnovna dejavnika evropskega nogometa«. Nikomur se ne sme preprečiti, da bi govoril v maternem jeziku, še posebej ne na nogometnem igrišču, kjer poudarjamo različnost in vključenost, so sporočili.

Odziv Uefe so na družbenih omrežjih danes predstavili tudi pri koroškem klubu. Zapisali so, da je bil s pismom podpredsednika vlade in ministra Mateja Arčona avstrijski nogometni zvezi seznanjen tudi Čeferin.

»Vodstvo Avstrijske nogometne zveze je na podlagi njegove intervencije sprožilo ustrezen disciplinski postopek zoper konkretnega sodnika. Prav tako bodo nemudoma obvestili vse sodnike, da lahko igralci in trenerji na igrišču komunicirajo v katerem koli jeziku želijo. Tovrstni incidenti so nedopustni in mečejo slabo luč tudi na Avstrijsko nogometno zvezo, zato jih ne bodo tolerirali,« je sporočil SAK.

Aleksander Čeferin je bil obveščen o incidentu. FOTO: Gabriel Monnet/AFP

Na nogometni tekmi med kluboma SAK in Atus Ferlach iz Borovelj je pomočnik trenerja vratarjev pri ekipi SAK, koroški Slovenec Janko Smrečnik, z igralcem nasprotne ekipe spregovoril v slovenščini in ga prosil, naj vstane, saj da ni šlo za prekršek. Potem sta se pogovarjala v maternem jeziku.

Prvi pomočnik sodnika je nato v 33. minuti tekme od trenerjev ekipe SAK zahteval, da z igralci govorijo nemško in ne slovensko, je nogometni klub iz Celovca incident opisal na facebooku. Pojasnili so še, da je sodnik zaradi tega pokazal rumeni karton. Igralci ekipe SAK zaradi incidenta sprva niso želeli nadaljevati igre.

Incident se je zgodil manj kot teden dni po raciji na antifašističnem taboru blizu Železne Kaple v organizaciji Kluba slovenskih študentov in študentk na Dunaju. Obsežna policijska operacija je močno pretresla slovensko skupnost na avstrijskem Koroškem, med drugim zato, ker se je zgodila na kraju, kjer so nacisti leta 1945 pobili člane dveh slovenskih družin.

Na dogodek v Celovcu se je odzvalo tudi slovensko zunanje ministrstvo in izrazilo solidarnost s klubom SAK iz Celovca in narodno manjšino v Avstriji. Odzvala sta se tudi ministrstvo za kulturo in urad za Slovence v zamejstvu.

Klub je dobil številne izraze podpore avstrijske, slovenske in mednarodne športne javnosti. Javno se je opravičila avstrijska sodniška zveza in napovedala, da bo sprožila ustrezne postopke. Podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Arčon pa je s pismom seznanil tudi vodstvo Uefe.