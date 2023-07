Uefa kaznovala Olimpijo z 10.000 evri

Odbor za finančni nadzor (CFCB) pri Evropski nogometni zvezi Uefi je v izjavi za javnost podal zadnjo oceno nadzora finančnega fairplaya za sezono 2022/23. Ljubljanska Olimpija bo morala plačati 10.000 evrov kazni, ker v zahtevanem roku ni predložila popolnih in točnih informacij o stanju svojih financ. Poleg Ljubljančanov sta bila z 10.000 evri zaradi nepopolnih informacij ali zgrešenih rokov kaznovana še latvijska Riga in slovaški Slovan.

Ob Olimpiji so bili predmet preiskav CFBC številni drugi klubi, med njimi tudi velikana Barcelona in Manchester United. Barcelona bo morala plačati 500.000 evrov zaradi napačnega sporočila dobička iz virov drugih prihodkov, Manchester United pa bo ob 300.000 evrov zaradi manjših odstopanj pri končnem izidu poslovanja. Najvišjo kazen bi utegnila plačati belgijski Antwerpen in turški Trabzonspor, in sicer po dva milijona evrov pogojne kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev o finančni vzdržnosti.

Kluba sta z Uefo sicer sklenila sporazum, da bosta plačala po 300.000 evrov, ostalih 1,7 milijona evrov pa v kolikor ne bosta izpolnjevala pogojev v prehodnem obdobju do konca sezone 2025/26. Zaradi drugih nepravilnosti morajo tudi turški Konyaspor, ciprski Apoel, portugalski Porto ter belgijski Anderlecht plačati po 100.000 evrov.

Uefa je preiskovala še devet klubov, med njimi so italijanski Milan, Roma in Inter ter francoski PSG, Marseille, Lille in Monaco ter turški Bešiktaš izpolnili zastavljene cilje za proračunsko leto, turški Istanbul Bašakšehir pa ni izpolnil pogojev ter bo moral plačati kazen v višini 400.000 evrov.

Senat CFBC je sicer že pred tem obravnaval poslovne izide med letoma 2019 in 2022, od prihodnjega leta pa bodo v veljavi nova pravila finančne vzdržnosti s poudarkom na deležu stroškov ekipe kot delež prihodkov kluba.

Klubi za plače, prestope in honorarje agentov ne bodo smeli nameniti več kot določen odstotek svojih prihodkov. Za leto 2023 ta meja znaša 90 odstotkov, leta 2024 se bo znižala na 80, nato pa od leta 2025 na 70 odstotkih.