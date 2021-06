Uefa pisala zvezam glede pijač na medijskih terminih

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v pismu želela opomniti nacionalne zveze na njihove obveznosti in obveznosti, ki jih imajo do pokroviteljev nogometaši. Kot je v pogovoru z novinarji poudaril direktor turnirja, so sponzorstva ključna za izvedbo eura in tudi za razvoj nogometa.



Uefa se je za pisanje zvezam odločila po nekaj odmevnih primerih odstranjevanj sponzorskih pijač na medijskih terminih na turnirju. Veliko pozornosti sta v preteklih dneh s takšnimi gestami požela portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo in Francoz Paul Pogba. Predvsem Ronaldo je sprožil množičen odziv po vsem svetu, ko je pred novinarsko konferenco odstranil pijačo ameriške multinacionalke Coca-Cola in gledalcem svetoval preprosto z eno besedo: »Voda.«

Strm padec vrednosti delnic

Njegovo dejanje je na družbenih omrežjih hitro postalo viralno, medtem pa je vrednost delnic tega podjetja v naslednjih urah padla za skoraj dva odstotka, s čimer je celotna vrednost podjetja padla za okoli 3,3 milijarde evrov. A sponzorstva so ključna za izvedbo turnirja in tudi delovanje Uefe ter razvoj nogometa širše, je danes v pogovoru z novinarji opozoril direktor eura Martin Kallen. Zato je Uefa nacionalne zveze, ki sodelujejo na turnirju, opomnilo o njihovih obveznostih do sponzorjev.



»Uefa je zveze opozorila, da so sponzorska partnerstva ključna za izvedbo tega turnirja kot tudi za razvoj nogometa po vsej Evropi,« je ob tem v izjavi za javnost zapisala krovna zveza.



S tem Uefa računa, da se bo trend umikanja sponzorskih pijač ustavilo. Zveza tudi za zdaj ne razmišlja o kakšnih dodatnih ukrepih ali sankcijah v tovrstnih primerih, saj pričakuje, da bodo zveze upoštevale dopis, je dodal Kallen. Na početje se je že v sredo odzvala tudi Coca-Cola, ki je opozorila, da imajo igralci ob prihodu na novinarsko konferenco na voljo vodo, kokakolo in kokakolo brez sladkorja. Zato lahko vsak izbere, kaj bo pil, je dejal predstavnik te multinacionalke.

