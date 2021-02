Uefa pritegnila že dvanajst pokroviteljev eura 2020

Letošnje evropsko prvenstvo v nogometu bo največji športni dogodek na stari celini, zato bodo tedaj oči svetovne (športne) javnosti uprte v načrtovanih dvanajst mest organizatorjev eura 2020. Globalni festival nogometa razumljivo žanje tudi interes pokroviteljev.



Uefa bo sporočila odločitev o načinu izvedbe eura do meseca aprila, ža zdaj pa je pridobila številne pokrovitelje šampionata, ki bo med 11. junijem in 11. julijem v mestih Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarešta, Budimpešta, København, Dublin, Glasgow, London, München, Rim in St. Peterburg. Prvo dejanje bo v Rimu, zadnje v Londonu, naslov prvaka iz Francije 2016 bo branila Portugalska.

Uefa, Fifa, PSG, Roma, Bayern, ...

Kot zadnji se je pridružil pokroviteljem eura 2020 letalski prevoznik Qatar Airways, ki bo ustrezno povezal omenjena mesta. To je že dvanajsti sponzor evropskega prvenstva, potem ko so podprli Uefo že Alipay, Booking.com, Coca-Cola, FedEx, Heineken, Hisense, SOCAR, Takeaway.com, Tiktok, Vivo in Volkswagen.



»Nič ni tako močnega pri združevanju ljudi kot šport, nogometni vrhunec leta je idealna priložnost, da pokažemo, kako pomemben trg za nas je Evropa,« je zatrdil izvršni direktor katarskega letalskega prevoznika Akbar Al Baker. Qatar Airways je vpet v nogometno igro, Katarci že sodelujejo s partnerji, kot so Fifa, Conmebol (Južna Amerika), PSG, Roma, Boca Juniors in Bayern.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: