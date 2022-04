Uefa utrjuje svoj položaj v Evropi in svetu

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v zadnjih dneh dodatno utrdila svoj položaj v nogometnem in družbenem miljeju. Najprej je nadgradila sodelovanje z južnoameriško konfederacijo nacionalnih zvez (Conmebol), ki jo vodi Paragvajec Alejandro Dominguez.

Uefa in Conmebol sta namreč odprli skupno pisarno v Londonu, ki bo 1. junija tudi prizorišče (Wembley) prve tekme med prvakoma obeh celin (t. i. finalissima), pomerili se bosta Argentina in Italija. »Ta skupna pisarna je simboličen naslednji korak v pravo smer za Uefo in Conmebol. Pomagala nam bo skupno delovati pri razvoju nogometa v naših konfederacijah in širše,« je zatrdil Uefin predsednik Aleksander Čeferin o sodelovanju s tesno mednarodno zaveznico.

Del trajnostne strategije do leta 2030

Uefa je podpisala tudi memorandum o sodelovanju z Ekonomsko komisijo Združenih narodov za Evropo (UNECE), s katero želi pokazati, da lahko organizacija nogometnih tekmovanj v mestih pomaga mestom do bolj trajnostnega razvoja. To sta bila koraka v smer, ki jo je Uefa pod vodstvom Čeferina začrtala že prej s tesnim sodelovanjem z evropskim parlamentom, evropsko komisijo in svetom Evrope.

Podpis memoranduma z UNECE je v sozvočju tudi z lastnimi prizadevanji Uefe, ki želi zgraditi svoj trajnostni sistem vodenja organizacije in sovpada z njeno strategijo do leta 2030. Uefina trajnostna strategija bo zgled tudi za 55 nacionalnih zvez pod njenim dežnikom, nacionalne lige in klube, sistem pa bodo implementirali v vsa Uefina tekmovanja z letom 2024.