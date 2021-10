Uefa v kampanjo o zdravju uvrstila tudi tri slovenske selektorje

Omenjeni ključnik poudarja pomen zdravega načina življenja. V tej sodeluje tudi Slovenija s tremi selektorji. V kampanjo so tako vključeni selektor članske reprezentance Matjaž Kek, izbrane vrste do 21 let Milenko Aćimović in selektor ženske vrste Borut Jarc.

V to so sicer poleg slovenske vključene tudi italijanska, nizozemska in severnoirska zveza, skozi kampanjo pa bodo spodbudili še preostale članice, da po svojih močeh širijo sporočilo o pomenu zdravega in aktivnega življenja v svojih državah.

Slovenski selektorji so svoja sporočila že »lansirali« s kratkimi video izjavami na družbenih omrežjih. Pri tem so, tako kot kampanja, izpostavili zdravo prehrano, odgovorno pitje alkoholnih pijač oziroma ogibanje tem, izogibanje kajenju in podobno.

Sicer pa bodo zveze od decembra letos sporočila delile z navijači, mladimi nogometaši, trenerji, šolami ... Kampanja bo vrhunec dosegla na svetovni dan zdravja 7. aprila s posebno prireditvijo Uefe in njenih 55 članic.