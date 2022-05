Uefa za zamudo krivi ponarejene vstopnice

Evropska nogometna zveza Uefa je sinočnji kaos pri vstopu na stadion Stade de France v Parizu za finale lige prvakov med Liverpoolom in Real Madridom pojasnila z velikim številom navijačev brez veljavnih vstopnic. Francoska policija je medtem v prvem odzivu sporočila, da je aretirala 68 oseb, 238 je bilo v neredih lažje poškodovanih.

Sinočnji finale lige prvakov v Parizu, ki se je končal z zmago Reala z 1:0, se je začel z več kot polurno zamudo. Organizatorji so sprva na semaforju kot razlog za zamudo navedli varnostne razloge, nato pa je bilo rečeno, da gre za prepozen prihod navijačev.

To je razjezilo številne privržence Liverpoola, ki so na družbenih omrežjih poročali, da so pred stadionom čakali več ur. Posnetki prikazujejo včasih kaotične prizore na vhodih in dolge čakalne vrste okoli arene.