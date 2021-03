Ukrajinska lisica grozi kurniku galskih petelinov

Kylian Mbappe bo znova ena od glavnih perjanic francoske nogometne vrhunskosti. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Brez kravžljanja možganov

2

naslova svetovnega prvaka, iz let 1998 in 2018, ima francoska reprezentanca

Človek ne more in ne sme počivati na lovorikah. To velja tudi za športnike. Francija je svetovna nogometna prvakinja s prvenstva leta 2018 v Rusiji, a na mundial v Katarju se mora spet prebiti prek kvalifikacijskega sita. Za neposredno uvrstitev v deželo lastnikov kluba Paris Saint-Germain mora na prvem mestu v skupini D prehiteti Ukrajino, Finsko, Bosno in Hercegovino ter Kazahstan, kar ne bi smelo biti najtežje delo za izbrance selektorjaToda za uvod izločilnih bojev bo že Ukrajina drevi na Stade de France v Saint-Denisu poskušala kot prva oskubiti galske peteline. Tudi pandemija je zaradi prihoda reprezentantov iz različnih evropskih držav načela nekaj živcev v francoskem nogometnem kurniku, a za zdaj pozitivcev ni bilo. DD je za trojni uvodni spored dvobojev po več kot dveh letih ponovno vpoklical napadalca Barcelone. »S 23 leti je še vedno mlad igralec. Čas je, da dozori, poleg tega mu morajo prizanesti tudi poškodbe, do zdaj z njimi ni imel sreče,« pravi Deschamps. Selektor je po nekaj časa reprezentančne zamrznitve v izbrano vrsto povabil tudi člana Tottenhamainiz madridskega Atletica.Normalna dinamična nogometna logika pač. A Les Bleus, kakor poročajo francoski mediji, ki so svoje uho nastavili v tabor najbolj odgovornega francoskega trenerja na svetu, so javili, da bodo galski petelini proti nevarnim Ukrajincem – te vodi, ne pozabimo, legendarni– nastopili v najboljši, standardni postavi. Klasika je le klasika, saj se tudi v kvalifikacijah brani naslov in ugled svetovnega prvaka.»Ukrajina je najzahtevnejši tekmec v naši skupini, zato tudi pri zasedbi za uvodno tekmo ni skoraj nobene negotovosti. Moramo računati, da nas bo v nedeljo v Nursultanu pričakal Kazahstan na svojem sintetičnem igrišču, še pri zimskih temperaturah in zaradi oddaljenosti te države v drugem časovnem pasu, nato v sredo še BiH v Sarajevu. Zato bomo boje za svetovno prvenstvo začeli z najboljšimi za najboljši rezultat. Nekateri igralci tudi že imajo svoj potrjeni reprezentančni položaj. Osredotočili se bomo na prvi obračun s tekmecem, ki tudi najvišje meri v naši skupini,« je Deschamps previden pred obiskom ukrajinske lisice v francoskem kurniku.»Po tekmi bomo opravili analizo, morebiti bom za dvoboj s Kazahstanom v začetno enajsterico postavil nekaj novih mož, računati je namreč treba tudi, da je pot do te države dolga. A ne bom si preveč kravžljal možganov, najpomembnejša je Ukrajina. Potem bom razmišljal o morebitnih spremembah,« je navrgel Bask, ki vodi Francoze. Torej, začetna enajsterica za uvod izločilnih bojev za katarsko SP leta 2022 naj bi bila:(kapetan) –aliali