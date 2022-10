Ukrajinska pravljica, lepa kot Pepelka

V nadaljevanju preberite:

Ukrajinski velikan Šahtar iz Donecka je bil le nekaj minut oddaljen od velikega skalpa v ligi prvakov. V svojem začasnem domovanju na štadionu Legie v Varšavi so varovanci nekdanjega trenerja Celja Igorja Jovičevića držali v šahu madridski Real, a so branilci naslova tako kot že večkrat v zgodovini tekmovanja udarili v izdihljajih tekme. »Zadnjih 10 dni je bilo res napornih, igrali smo za ukrajinski narod,« je po tekmi dejal Jovičević, ki so ga razveselile tudi novice iz domačega Zagreba, kjer je Dinamo iztržil točko proti Salzburgu Benjamina Šeška in ostal še povsem v igri za prezimitev v Evropi.