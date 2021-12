Umikali so se tekmecem, ki so napredovali med elito

Kolumbijski sindikat nogometašev je pozval k preiskavi sobotne tekme med Llaneros in Union Magdaleno. Llaneros so do 95. minute vodili z 1:0, nato pa so gostje zadeli dvakrat za že skorajda čudežen preobrat in zmago, ki jim je prinesla napredovanje v prvo ligo. S posnetkov je po poročanju agencije Reuters mogoče razbrati, kako so se člani ekipe Llaneros umikali tekmecem, ki so praktično neovirano zadeli.

»Ta rezultat je za tiste, ki verjamejo, da je vse mogoče,« so na twitterju zmago v soboto slavili pri Unionu. Iz Evrope sta se oglasila dva kolumbijska reprezentanta: Matheus Uribe, član Porta, je zapisal, da je to »sramota za kolumbijski nogomet«, medtem ko je član Juventusa Juan Cuadrado zapisal, da je bil prejeti gol »nespoštljiv«.

Trener Fortaleze Nelson Florez, ki je bil z varovanci prvi zasledovalec Uniona, a doma z 1:2 izgubil ključne točke proti Bogoti, se je na novinarski konferenci povsem zlomil.

»Ni me sram jokati, ker čutim, da so nas okradli. Lahko izgubimo, a ne na takšen način,« je dejal Florez.