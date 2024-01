Umrl je legendarni Franz Beckenbauer

Legenda nemškega nogometa Franz Beckenbauer je umrl v nedeljo v starosti 78 let, je danes sporočila njegova družina. Leta 1974 je dolgoletni zvezdnik münchenskega Bayerna postal svetovni prvak kot igralec in nato leta 1990 kot selektor ter je le eden izmed treh v zgodovini nogometne igre, ki mu je uspel takšen dvojni podvig.

Na klubski sceni je s cesarskim vzdevkom Kaiser igral za nemška Bayern in Hamburger SV, v tujini pa za ameriški New York Cosmos ob brazilski legendi Peleju.

V dresu nemške reprezentance je osvojil naslov svetovnega prvaka leta 1974 v tedanji Zvezni republiki Nemčiji ter evropskega prvaka 1972 v Belgiji, leta 1990 pa je bil nemški selektor na zmagovitem svetovnem prvenstvu v Italiji.

»Z globoko žalostjo vam sporočamo, da je moj mož in naš oče Franz Beckenbauer včeraj, v nedeljo, mirno umrl obkrožen s svojo družino. Prosimo vas, da žalujete v tišini in ne postavljate nobenih vprašanj,« je sporočila njegova družina.

Beckenbauer se je Bayernu pridružil kot nogometaš mlajših selekcij, ko je bil star 13 let, in hitro postal ključni igralec bavarskega moštva. Fant iz okrožja Giesing je osvojil štiri naslove prvaka nemške bundeslige, tri evropske pokalnih zmagovalcev in medcelinski pokal. Za prvo ekipo je v Münchnu rojeni Beckenbauer debitiral 1964 z 18 leti, v Bayernovem zadnjem letu med drugoligaši do danes.

Beckenbauer je leta 1974 proslavil naslov svetovnega prvaka v domačem Münchnu. FOTO: AFP

Deset let pozneje je Bayernu pomagal do četrtega naslova nemškega prvaka, odkar je postal del prve ekipe, ob naslovu svetovnega prvaka pa je tega leta z Bayernom osvojil še evropski pokalnih zmagovalcev. S svojo eleganco, lahkotnostjo in vodenjem na igrišču je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja na novo opredelil položaj branilca.

Poraz in zmaga proti Argentini v finalih SP

Po končani igralski poti je nadaljeval v vlogi trenerja nemške reprezentance in po porazu v finalu leta 1986 proti Argentini Diega Maradone leta 1990 le osvojil naslov svetovnega prvaka kot selektor po revanši proti južnoameriški ekipi.

V 90. letih je bil kratek čas trener Bayerna, v letih 1994 do 2009 predsednik kluba, leta 2006 tudi glavni organizator svetovnega prvenstva v Nemčiji. Beckenbauer je bil tudi del prve zlate generacije Bayerna skupaj z napadalcem Gerdom Müllerjem, krilnim nogometašem Ulijem Hönessom, branilcem Paulom Breitnerjem in vratarjem Seppom Maierjem.

V svoji bogati karieri je zbral 103 reprezentančne nastope in dosegel 14 zadetkov. V bundesligi je na 424 tekmah dosegel 44 golov. Nekoč strastni igralec golfa je bil trikrat poročen in imel pet otrok. Eden od njih Stephan, je bil tudi profesionalni nogometaš, ki je umrl leta 2015.