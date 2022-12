Umrl je Pele, trikratni svetovni prvak

Umrl je Edson Arantes do Nascimento, bolj znan kot Pele, brazilski nogometaš, ki je osvojil rekordne tri naslove svetovnega prvaka in postal ena najbolj prepoznavnih športnih osebnosti prejšnjega stoletja. Star je bil 82 let. Pele se je od leta 2021 zdravil zaradi raka na debelem črevesju. V zadnjem mesecu je bil hospitaliziran. Njegov agent Joe Fraga je potrdil njegovo smrt, poroča AP News.

»Navdih in ljubezen sta zaznamovala popotovanje Kralja Peleja, ki se je v miru poslovil danes. Na svoji poti je očaral svet s svojo genialnostjo v športu, ustavil vojno, opravljal družbenokoristna dela po vsem svetu in širil tisto, za kar je bil prepričan, da lahko ozdravi vse naše težave: ljubezen. Njegovo sporočilo danes postaja zapuščina prihodnjim generacijam. Ljubezen, ljubezen in ljubezen, za vedno,« so objavili na njegovem profilu na instagramu.

Pele, ki je veljal za enega najboljših nogometašev, je skoraj dve desetletji slovel kot najboljši strelec v brazilskem klubu Santos.