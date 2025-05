Umrl je Vilijem De Brea

Goriški in slovenski klubski nogomet je zapustil mož prijaznih besed, vedrega duha in velikih dejanj Vilijem De Brea. »Skrivnost uspeha ni v tem, da človek dela tisto, kar ljubi, temveč ljubi tisto, kar dela,« je ob 60. letnici goriškega kluba na najlepši način opisal svoje izhodišče mož, ki bo šel v zgodovino severnoprimorskega nogometa kot najuspešnejši predsednik ND Gorica. Pod njegovim vodstvom so Goričani v letih do 2004 do 2006 osvojili tri naslove državnega prvaka in uspešno igrali tudi v evropskih kvalifikacijah za ligo prvakov. Vrhunec je bila senzacionalna zmaga Gorice v Københavnu (5:0) v kvalifikacijah za ligo prvakov leta 2004. Goriškemu klubu je predsedoval od leta 2003 do 2007. »Gospod z veliko začetnico in človek, ki se je v zgodovino kluba zapisal kot njegov najuspešnejši predsednik. Gospod predsednik, hvala za vse in počivajte v miru,« so o svojem priljubljenemu predsedniku zapisali pri ND Gorica. Umrl je v 86. letu starosti.