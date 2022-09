Union Berlin na čelu bundeslige

V nedeljo so se veselili zmage z 1:0 v Kölnu in prevzeli vodstvo na razpredelnici. Z vrha bi jih v popoldanskem obračunu lahko zrinil Freiburg, ki pa se je z Borussio Mönchengladbach razšel brez golov. Union Berlin je na prvem mestu razpredelnice in navijači seveda že sanjajo tudi o prvem naslovu. Za to je še prezgodaj, a dejstvo je, da se je ekipa iz prestolnice v uvodnih šestih krogih že pomerila tudi s favoriziranima Bayernom in Leipzigom.

Zmaga Berlinčanov bi bila lahko še višja, a je Jordan Siebatcheu v 10. minuti zapravil enajstmetrovko. Že pred tem jim je k vodstvu z avtogolom pomagal Timo Hübers (3.).

V Freiburgu so nezadovoljni, ker so izpustili prvo mesto na lestvici. Lahko pa so zadovoljni s točko. Obe ekipi sta si namreč priigrale številne priložnosti, nobena pa žoge ni uspela zabiti v tekmečevo mrežo in za oba tabora bi se lahko razpletlo tudi s porazom.

Freiburg je na lestvici zdaj drugi. Za točko zaostajajo Bayern, Hoffenheim in Borussia Dortmund.