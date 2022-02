Upokojenci bi po zmagi nad Palmeirasom uživali v senci palme

Kaj pa drugega, med seboj bosta obračunali stara in nova celina. V finalu nogometnega svetovnega klubskega prvenstva v Abu Dabiju se bosta namreč danes ob 17.30 uri za lovoriko udarila Chelsea in Palmeiras. Angleški zmagovalec lige prvakov in klub iz São Paula, najboljši v južnoameriškem elitnem tekmovanju, pokalu osvoboditeljev, bosta lovila prvo krono v omenjenem tekmovanju. Če ne drugega, lepo se sliši, da si najboljši klub na svetu, pa še priboljšek za blagajno se prileže.

Londončani so sicer v polfinalu po strelski suši Romeluja Lukakuja, dolgi pet tekem, z njegovim zadetkom ugnali Al Hilal iz Savdske Arabije, Zsolt Löw, pomočnik glavnega trenerja Chelseaja Thomasa Tuchla, ta je odsoten zaradi pozitivnega testa na koronavirus, pa je lahko le pripomnil: »Zelo se trudi, zato mu na vsaki tekmi in ves igralni čas dajemo priložnost, da morebiti z nekaj sreče obogati svoj strelski izkupiček.«

Ob tem je Madžar dodal: »Chelsea še ni osvojil tega tekmovanja, zato je pri meni osebno in vseh igralcih občutiti tudi nekaj pritiska, da naposled uspemo v svoji nakani.« Če londonski upokojenci, kakor priljubljeno imenujejo Chelsea, dvignejo pokal za globalno najboljšega, bi po Manchester Unitedu in Liverpoolu postali šele tretji angleški klub, ki bi mu to uspelo. V finalu je sicer igral že leta 2012, a izgubil s Corinthiansom.

Chelseajev Jorginho se zaveda, da njegovi brazilski rojaki iz Palmeirasa niso od muh. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Bask na izhodnih vratih

V nogometu pa je veliko odvisno tudi od prave kadrovske sestave. Baskovski vratar Kepa Arrizabalaga je bil v polfinalu zadnji Chelseajev branik, imel je dve ključni obrambi, čeprav se je, denimo, Edouard Mendy, sveži afriški prvak s Senegalom, že vrnil v moštvo. Naj bi pa Mendy v današnjem finalu zasedel mesto med vratnicama. Kepa je leta 2018 iz Athletic Bilbaa v Chelsea prestopil za 80 milijonov evrov, rekordno odškodnino za vratarja, a je vodstvo londonskega kluba zdaj že naznanilo, da mož iz Ondarroe lahko poleti zapusti »modre«, če bo zainteresirani klub zanj plačal primerno ceno.

Ognjeni krst za Šimundžo Ante Šimundža, ki je enega največjih uspehov kot trener Maribora zabeležil ravno proti Chelseaju v LP, bo po slovesu od klopi Mure pri Ludogorcu prestal ognjeni krst v prvenstvu. Bolgarske prvake, ki na lestvici za dve točki vodijo pred CSKA, jutri ob 13.15 čaka Arda. »Vedno moramo igrati kot ekipa. Na trenutke smo tudi naivni,« je po zmagovitem zaključku priprav, orli so dvakrat zmagali in remizirali ter enkrat izgubili, povedal Šimundža. Najtežje pričakovana obračuna tega konca tedna sta sobotni v serie A (Napoli – Inter, 18) in nedeljski v la ligi (Espanyol – Barça, 21).

Zanimivo, da legendarni vratar, tudi Chelseaja, Petr Čech za Baska pravi, da je boljši čuvaj mreže kot David De Gea iz Manchester Uniteda, v španski reprezentanci bi moral naslediti njegov položaj prvega moža v vratih. Čeh naj bi bil v vlogi svetovalca londonskega kluba tudi zelo zaslužen za Kepin napredek na Stamford Bridgeu.

Previdni Jorginho

A vse je nekako v pripravljanju ražnja, zajec pa je še v gozdu. Palmeiras bo kot južnoameriški klubski prvak želel Evropi pokazati, iz česa je narejen. Zato tudi Chelseajev brazilski Italijan Jorginho pravi: »Igral bo na vse ali nič, postaviti se nasproti klubu s stare celine je zanj velika priložnost, ki jo želi zmagovito izrabiti. Na to moramo biti pripravljeni od prve minute.« Zanimivo je, da so v vrstah Palmeirasa štirje tuji nogometaši, med drugim Paragvajec Gustavo Gomez, ta je tudi kapetan moštva, in Čilenec Benjamin Kuščević. Ta srednji branilec ima štiri nastope za čilsko izbrano vrsto, zaradi korenin pa bi lahko branil tudi barve reprezentance Hrvaške.