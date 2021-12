V burji tri točke ostale na Krasu

Nogometaši CB 24 Tabora so v 20. krogu Prve lige Telemach premagali Celje z 2:1 (1:1).Sežanci so tako v zadnjem krogu jesenskega dela prvenstva prekinili niz sedmih zaporednih porazov, zabeležili so prvo zmago po 19. septembru ter se začasno povzpeli na osmo mesto lestvice. Gosti iz knežjega mesta so na Krasu povedli v 37. minuti, ko je po podaji Ivana Božića s prostega strela najvišje skočil Žan Benedičič in iz težkega položaja žogo prek vratarja Jana Koprivca poslal v mrežo.

Veselje gostov ni trajalo dolgo, saj je vsega šest minut kasneje gnečo v kazenskem prostoru po kotu izkoristil Fahd Ndzengue in iz neposredne bližine žogo porinil mimo Matjaža Rozmana. V 76. minuti je žoga v močnem vetru nekako ostala na gostujoči polovici, do nje je prišel Mihael Briški in nato s 30 metrov neubranljivo zadel v zgornji levi kot vrat.