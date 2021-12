V derbi brez virusa, a tudi brez moči

V nadaljevanju preberite:

V taboru zeleno-belih so brez tekme že od 7. novembra, ko so v 16. kolu 1. SNL izgubili v Kidričevem z 0:1. Nato je sledil reprezentančni odmor, v katerem se je zgodila okužba. Skupno osemnajst igralcev se je okužilo, med katerimi se bo trem jutri končala osamitev, nekaj pa jih je tudi zbolelo za covidom-19. »Praktično vsi okuženi igralci so dobili vročino in razvili znake okužbe zgornjih dihal,« so pred tednom dni razkrili v sporočilu za javnost. Med okuženimi so bili resda tudi cepljeni, med katerimi naj bi imel največ težav trdoživi Hercegovec Tomislav Tomić, a da je – neuradno – le dobra četrtina cepljenih (večina necepljenih je slovenskih igralcev), nazorno kaže, da se v klubu ne zavedajo dovolj posledic okužbe. Del krivde za splošno slabo precepljenost v prvi slovenski ligi (kolikšna je, skrivajo, zato se v veliki meri mediji zanašajo na zaupne vire) gre pripisati tudi sila medlemu osveščanju krovne organizacije.