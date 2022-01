V družbi Olimpije tudi Manchester United, Inter in PSG

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometni navijači, ki niso privrženci Olimpije in so opozarjali na pogostost dosojenih kazenskih strelov za zeleno-bele, so imeli prav. Ljubljančani so v povprečju dobili kazenski strel vsakih 344 minut, medtem ko so njihovi največji tekmeci Mariborčani streljali z bele točke vsakih 544 minut. Paradoks raziskave Mednarodnega centra za športne študije, ki je trajala dobra tri leta in je zajela 31 državnih prvenstev, je, da Olimpija v treh sezonah ni bila niti enkrat državna prvakinja in se je odlikovala z izrazito slabim izkoristkom kazenskih strelov, le 67-odstotnim.