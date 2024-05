V Dublinu bo zmagovalec pisal zgodovino

Z dvobojem Atalante in Bayerja se nocoj ob 21. uri v Dublinu odpira zaključni del tekmovanj v evropskih nogometnih pokalih. Prvi veliki finale v evropski ligi (EL) – drugi v konferenčni ligi (KL) bo v Atenah sredo, 29. t. m., med Olympiakosom in Fiorentino, tretji in najprestižnejši v ligi prvakov (LP) pa v Londonu 1. junija med madridskim Realom in Borussio Dortmund – je že pred prvim žvižgom romunskega sodnika Istvana Kovacsa dobil naziv prvovrstne poslastice. Zmagovalec bo prvič osvojil eno od evropskih lovorik.

Nemško-italijanski finale je odraz »minulega dela«. Klubi obeh držav so si z izidi v EL ali KL priigrali tako velik koeficient, da bodo v LP zastopani s po petimi moštvi, Italija morda celo s šestimi. Na to upajo predvsem pri Romi, ki jo v paradiž lahko popelje zmagoslavje Atalante, ki si je, enako kot Bayer, že zagotovila nastop v LP v naslednji sezoni.

Kako naj klub iz bogatega Bergama premaga nepremagljivega nemškega prvak? Bayer je Bundesligo sklenil brez poraza, Bayern je za seboj pustil kar za 18 točk, točko manj je zaostal drugi Stuttgart. Pod taktirko Baska Xabija Alonsa je nanizal že 51 tekem brez poraza. To je evropski rekord.

Izkušeni Gian Piero Gasperini je Atalanto popeljal v evropski vrh. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Gian Piero Gasperini je ključni mož, ki bi lahko končal Alonsov niz. Skoraj četrt stoletja starejši Italijan (star je 66 let, Alonso 42) od leta 2016 piše najsijajnejše poglavje v zgodovini kluba iz Bergama. Že drugič Atalanto postavlja v evropsko središče, potem ko je v covidni sezoni dosegel prvi vrhunec z uvrstitvijo v četrtfinale LP, kjer jo je izločil Paris St-Germain. Sivolasi mož pozna formo in prepoznava »odpadke« ter jih spreminja v zvezde. Nima več Josipa Iličića, Duvana Zapate, Luisa Muriela, Marca Freulerja, Alejandra Gomeza, Robina Gosensa ..., a je našel Seada Kolašinca, Edersona, Teuna Koopmeinersa, Gianluco Scamacco, Charlesa De Ketelaerja … Kakovostna širina igralcev je v tej sezoni odigrala več ko 50 tekem in se prebila do drugega finala. Prvega je Atalanta izgubila prejšnji teden proti Juventusu v italijanskem pokalu.

Zgodovina daje prednost »neverkusnu«, Bayerju, ki je doslej izgubljal velike bitke na vseh frontah. Tudi v ligi prvakov. Alonso, rojeni zmagovalec v igralski karieri, v kateri je osvojil vse, je v le poldrugo leto dolgo trenersko kilometrino zložil nekajletno usposabljanje in osvajanje veščin. Toda ... Simon Rolfes je od leta 2018 športni direktor prvega moštva, od 2022 po upokojitvi legendarnega Rudija Völlerja pa direktor za celotni športni ustroj. Rolfes je izbral Alonsa, odkril in pripeljal Exequiela Palaciosa, Edmonda Tapsoba, Patrika Schicka, Jeremieja Frimponga, Piera Hincapieja, Roberta Andricha, Grimalda, Granita Xhako in Victorja Bonifaceja.

Xabi Alonso je že na začetku trenerske kariere pokazal, zakaj je bil tudi v igralski karieri zmagovalec. FOTO: Sascha Schuermann/AFP

»Je izjemno inteligenten in uspešen,« je Rolf predstavil Alonsa, s katerim sta komaj 21-letnega Floriana Wirtza izbrusila v nemškega nogometaša leta. Bayer v soboto čaka v tej sezoni še tretji finale, potegovali se bodo za nemško pokalno lovoriko.

Kdo je bliže prvemu naslovu v Evropi? Alonso je svojo zmagovalno miselnost že vcepil moštvu in klubu, toda vsakega niza je enkrat konec. Z vsako tekmo je ta bliže. Atalanta ima vse, izkušenega trenerja, telesno in tehnično usposobljene igralce, tekmovalce. Lanski naslov je osvojila Sevilla, po 11-m je bila boljša od Rome. Zadnji italijanski zmagovalec tekmovanja (vključno s pokalom Uefa), v katerem je »calcio« dolgo vladal, je bila Parma davnega leta 1999! Italija in Anglija imata po devet zmag, Španija 14.