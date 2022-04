V Guardiolovem koktajlu manjka le še Erling Haaland

V nadaljevanju preberite:

Prva polfinalna tekma lige prvakov med Manchester Cityjem in Realom Madridom je prinesla vse, kar si lahko zaželijo najizbirčnejši nogometni navdušenci: sedem golov, tesno zmago angleškega prvaka s 4:3 in nov strelski šov Karima Benzemaja. Francoski Alžirec je pri štirinajstih golih v tej sezoni LP, od tega jih je devet zabil v izločilnih dvobojih. Le spretnemu, drznemu in samozavestnemu veteranu iz Lyona se beli iz Madrida lahko zahvalijo, da se jim še nasmiha tretji zaporedni podvig, po čudežnih preobratih in izločitvi v tej sezoni favoriziranih Paris St. Germaina in Chelseaja. Ali morda vseeno preveč neučinkovitim gostiteljem, ki so s svojim napadalnim ritmom resda zabili štiri gole, toda zapravili še vsaj toliko velikih priložnosti.