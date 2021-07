V idealni enajsterici eura pet Italijanov in trije Angleži

Krovna evropska nogometna zveza (Uefa) je danes razkrila idealno enajsterico pravkar končnega evropskega prvenstva. V njej je pet svežih evropskih prvakov Italijanov, tudi junak finala vratar Gianluigi Donnarumma, ter trije poraženi finalisti iz Anglije.

Najboljše moštvo turnirja, kot Uefa imenuje idealno enajsterico EP, začenja vratar Gianluigi Donnarumma, ki je že takoj po koncu finala dobil nagrado za najboljšega igralca turnirja. V enajsterici so od Italijanov še branilca Leonardo Bonucci in Leonardo Spinazzola, zvezni igralec Jorginho in napadalec Federico Chiesa.



Poražena Anglija ima v idealni enajsterici tri člane, branilca Kyla Walkerja in Harryja Maguira ter napadalca Raheema Sterlinga. V moštvu sta še po en nogometaš poraženih polfinalistov, Danec Emile Höjbjerg in Španec Pedri, kot edinega člana ekipe, ki se ni uvrstila med najboljše štiri, pa so v selekcijo izbrali Belgijca Romeluja Lukakuja.

