V italijanski ligi ni več stoodstotnih

Na gostovanju pri Fiorentini so Neapeljčani igrali 0:0. Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja je v gosteh pri Lecceju prav tako vzel točko za 1:1. Atalanta Josipa Iličića pa je z 1:0 zmagala v Veroni. V Firencah je Napoli lovil še tretjo zmago, s katero bi bil edini še stoodstoten v ligi, a so se domači pokazali za trd oreh, imeli so celo več strelov v okvir vrat, a lepše priložnosti so vendarle imeli Neapeljčani. Toda mreži se nista zatresli, tako da se je tekma končala z delitvijo plena.

Empoli je gostoval pri Lecceju. Medtem ko je Stojanović začel v prvi postavi in igral do 65. minute, Štubljarja pa zaradi poškodbe ni bilo v kadru, je sicer povedel z golom Fabiana Parisija, toda Gabriel Strefezza je prinesel prvo točko Lecceju v sezoni.

Belotti uradno pri Romi Roma se je tudi uradno okrepila z reprezentančnim napadalcem Andreo Belottijem, so potrdili pri rimskem velikanu. Osemindvajsetletni Belotti se je rimskemu klubu pridružil kot prost igralec in z njim podpisal pogodbo do 30. junija 2023 z možnostjo podaljšanja še za dve leti. Belotti je bil brez kluba, potem ko se je po koncu prejšnje sezone po sedmih letih razšel s Torinom, kjer je dosegel sto ligaških zadetkov. V Rim je prišel po odhodu Ganca Felixa Afena-Gyana h Cremoneseju in bo služil kot rezerva prvemu rimskemu napadalcu Tammyju Abrahamu. Belotti je sicer za Italijo zbral 44 nastopov in dosegel 12 golov. Bil je tudi član ekipe, ki je nazadnje postala evropski prvak.

Atalanta je brez Iličića, ki ga spet pričakovano ni bilo v kadru, v Veroni zmagala po zaslugi zadetka Teuna Koopmeinersa v 50. minuti. Salernitana je s 4:0 odpravila Sampdorio.

Po 3. kolu je na vrhu lestvice kopica klubov s po sedmimi točkami, in sicer Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino in Roma, sledi pa Inter s točko manj.