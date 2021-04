V Italiji brez milosti do morebitnih odpadnikov

Predsednik Italijanske nogometne zveze Gabriele Gravina je danes naznanil, da bodo klube, ki se bodo pridružili novi evropski superligi, izključili iz vseh domačih tekmovanj, vključno s prvenstvom najvišjega kakovostnega ranga serie A. Juventus, Inter in Milan so bili med 12 klubi, ki so prejšnji teden sodelovali pri načrtih za ustanovitev superlige.



»Klubi, ki nameravajo igrati v tekmovanjih, ki ne sodijo niti pod okrilje Mednarodne nogometne zveze Fife niti pod okrilje Evropske nogometne zveze Uefe, bodo izgubili pripadnost našemu prvenstvu,« je po ponedeljkovem sestanku potrdil Gravina.



Inter Milano je prejšnjo sredo po odhodu šestih angleških klubov napovedal umik iz predlagane superlige. Toda Juventus in Milan sta bila manj jasna in sta priznala neuspeh načrtov, ne da bi navedla, ali projekt zapuščata ali ne.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: