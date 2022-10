V ligi prvakov vse bolj napeto, nestrpen tudi Tadej Pogačar

Privrženci zimskih športov so v Söldnu dobili ravno toliko veselja, da bodo pričakali naslednje snežne izzive – čez štirinajst dni – manj neučakani. Oktober kljub vsemu vztraja v visokih obratih. Na jedilniku bo največ hrane za navdušene nad nogometom in košarko.

Že današnji ponedeljek bo nadpovprečno nogometno obarvan. Ob štirih se bosta vnovič sešla Bravo in Celje, ki sta v soboto dobila na voljo le en polčas, drugega je odplaknil močan naliv. Šiškarji vodijo z golom prednosti (1:0), če bi jim uspelo odbiti napade ambicioznih Štajercev, bi obenem pomagali vodilni Olimpiji … Podobno velja še za en klub iz Ljubljanske kotline. Ob 17.30 bosta igrala Radomlje in Koper, morebitna zmaga gostiteljev bi navdušila Olimpijo. V Laškem se bo zbrala tudi slovenska ženska rokometna reprezentanca za sklepni del priprav na evropsko prvenstvo, ki bo novembra tudi pri nas.

Španski košarkarji v Stožicah

V nogometni ligi prvakov bodo krenili na vse ali nič. V torek in sredo bodo tekme 5. kola, teden pozneje še šestega, saj morajo klubi pohiteti. Pred vrati je svetovno prvenstvo v Katarju. Torek? V skupini E bodo igrali tekmi Salzburg vs. Chelsea (18.45) in Dinamo vs. Milan (21), slovenski napadalec Benjamin Šeško ima v majici Salzburžanov vse v svojih nogah. Vrstni red je zgovoren: Chelsea 7, Salzburg 6, Milan in Dinamo Zagreb po 4. Podobno velja za Kevina Kampla in še en klub izpod dežnika energetske pijače, Leipzig. Para skupine F sta Leipzig vs. Real in Celtic vs. Šahtar (oba 21.00). Vrstni red: Real 10, Leipzig 6, Šahtar 5, Celtic 1.

Jan Oblak FOTO: Susana Vera/Reuters

Sreda? Jan Oblak in soigralci pri Atleticu nimajo izbire: dobiti morajo preostali tekmi, najprej v sredo z Leverkusnom (21). Vrstni red skupine B: Brugge 10, Porto 6, Atletico 4, Leverkusen 3. V skupini C, v kateri se bosta v derbiju merila Bayern in Barcelona (21), naj bi bilo vse odločeno, Inter, katerega član je Samir Handanović, bi z zmago nad Čehi pobegnil Kataloncem, ki jih v tem primeru čaka selitev v evropsko ligo: Bayern 12, Inter 7, Barcelona 4, Plzen po 0.

Luka Dončić bo sprejel v tem tednu več izzivov. FOTO: Kevin Jairaj/Usa Today Sports

V torek zjutraj se vrača liga NBA. Chicago (Goran Dragić) bo ob 2. uri gostil Boston, Denver (Vlatko Čančar) pa bo dve uri pozneje gostoval pri Portlandu. Sreda prinaša novo tekmo Cedevite Olimpije v evropskem pokalu, v Stožice prihaja močni španski Joventut (19.30), veliko prej (1.30) bodo Luka Dončić in soigralci pri Dallasu poskušali zmagati v New Orleansu v ligi NBA. Nov izziv bo sprejel tudi Anže Kopitar s hokejskimi Kralji v NHL (4.30).

Predstavitev dirke po Franciji

Četrtek tradicionalno pripada nogometašem v evropski in konferenčni ligi, naj omenimo le tekmi Ludogorec vs. Betis (18.45) in Sturm – Feyenoord (21), ki bosta slovensko obarvani. Novi tekmi v NBA bosta igrala Chicago (2.00) in Denver (4.00). Aktivni bodo rokometaši – Celjani bodo v Zlatorogu sprejeli Kielce (18.45), Slovenke v Laškem Hrvatice (18.00, nato še v soboto). V Parizu bodo spremljali »ogrevanje« za največjo kolesarsko dirko na svetu: ob 11.30 bodo predstavili traso Toura za leto 2023, na kateri bodo spet merili visoko Slovenci, predvsem Tadej Pogačar.

Organizatorji dirke po Franciji bodo predstavili traso na dirki po Franciji, na kateri bo meril visoko tudi Tadej Pogačar. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

V petek bosta najprej aktivna Luka Dončić in Anže Kopitar (oba 1.30), nazadnje ljubljanski hokejisti doma z Dunajčani (19.15), vmes (17.30) se bodo merili nogometaši Domžal in Gorice.

Štajerski derbi v Celju

Izjemno napet štajerski derbi pričakujejo v soboto v Celju, kjer bodo gostovali razrvani Mariborčani (20.15). Olimpija bo dan pozneje v derbiju kola gostila Koprčane (15), igrala bosta tudi Mura in Bravo (17.30). Cedevita Olimpija bo v soboto lovila zmago z MZT (18), podobno kot košarkarji Chicaga (2.30) in Denverja (3.00), nedeljsko jutro prinaša še eno tekmo Chicaga in dvoboj Dallasa z Oklahomo (obe 2.00) ter nov izziv Anžeta Kopitarja (1.00).

Konec tedna bodo v Liverpoolu odprli svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, kjer imajo svoje načrte tudi Slovenci, formula ena pa bo obiskala Mehiko (21.00).