V Ljudskem vrtu pripravljeni za slovanski derbi: Slovenija nad Rusijo

Slovenija : Rusija -:- (0:0), začetek 20.45

Štadion Ljudski vrt, gledalcev, sodnik Artur Dias (Portugalska).

Slovenija: Oblak; Karničlnik, Bijol, Mevlja, Balkovec; Kurtić, Gnezda Čerin; Verbič, Lovrić, Iličić; Šporar, selektor: Matjaž Kek.

Rusija:Safonov; Sutomin, Divejev, Džikija, Kudrjašov; Fomin, Baninov, Kuzjajev; Mirančuk, Smolov, Bakajev, selektor: Valerij Karpin.



Slovenski selektor Matjaž Kek je pred tekmo izžareval veliko optimizma

Petkova tekma na Malti je vnesla dodatno samozavest v tabor Slovencev. FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20.45 igrala svojo osmo tekmo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Rusija je tekmec po meri Slovenije, papirnati favorit, ki pa se je v Ljudskem vrtu že opekel.Drevi bo delil pravico portugalski nogometni sodnik(42), član Fifine skupine sodnikov od leta 2010. Pod njegovo piščalko Slovenci ne poznajo zmage. Julija leta 2011 je NK Maribor izgubil tekmo 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Hajfi (1:2), potem ko je Dias že v 8. minuti dosodil najstrožjo kazen za Izraelce.Tudi izkušnja Slovenije iz Litve je zanimiva: pred petimi leti je četa selektorjagostovala v Vilniusu in iztržila točko (2:2), toda do nje se je dokopala šele z golomainpo zaostanku z 0:2, slednji je zabil gol v 93. minuti tekme. Rusi poznajo z Diasom domači poraz z Belgijo (1:4) in zmago v Turčiji z 2:1.Slovenski selektor Matjaž Kek je pred tekmo izžareval veliko optimizma, želi unovčiti zalet po visoko zmagi na Malti, kjer so se vpisali med strelce(2x),in. Tudi ruski selektor Karpin ima več izzivov pri izbiri enajsterice, ki jo je – v primerjavi z marcem – jeseni dodobra spremenil. V ekipi ni več, ki je bil adut prejšnjega selektorjaKakšno je izhodišče Slovenije? V dodatne kvalifikacije vodi drugo mesto, v primeru enakega števila točk med dvema ali več reprezentancami bo odločala skupna razlika v golih – Slovenija (10 točk) ta čas beleži en gol razlike (8:7), Rusija (16 točk) plus sedem (11:4).