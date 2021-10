Rusija po 12 letih spet v Ljudskem vrtu, načrt Slovenije znan

V nadaljevanju preberite:

Kaj lahko pričakujemo od drevišnje tekme med Slovenijo in Rusijo v Ljudskem vrtu, ki bo v marsičem določila nadaljnjo akcijo v boju za mundial v Katarju? Na igrišču ne bo takšne nagrade, kot je bila epskega 18. novembra 2009, ko si je Slovenija zadnjič zagotovila nastop na velikem tekmovanju. Toda kljub temu je možno povleči vsaj filigransko vzporednico med položajem tedanje reprezentance, ki jo je vodil selektor Matjaž Kek , in današnjo izbrano vrsto Slovenije, ki jo vodi isti nogometni strokovnjak. In še: tekmo bo vodil sodnik, ki doslej Slovenije še ni osrečil.