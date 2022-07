V Ljudskem vrtu vendarle gledalci

Slovenski nogometni prvak Maribor bo po uspešni pritožbi na kazen disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije, ki je predvidel dve tekmi za zaprtimi vrati v novi sezoni Prve lige Telemach, vendarle lahko sprejel gledalce na tribunah Ljudskega vrta.

»Prvotno odmerjena kazen disciplinskega sodnika ni obveljala, komisija za pritožbe Nogometne zveze Slovenije je obravnavala pritožbi NK Maribor in namesto igranja pred praznimi tribunami dvakrat zaporedoma se bomo morali sprijazniti z zaprtjem južne in severne tribune v prvem prvenstvenem krogu proti Kalcerju Radomljam (16. 7., ob 20.15), v drugem krogu (23. 7., ob 20.15.) proti Gorici pa ne bo nobenih omejitev,« so na spletni strani pojasnili Mariborčani.

Kot so dodali, je petčlanska komisija pri presoji upoštevala vse okoliščine, na tekmi z Aluminijem je šlo za čustven izbruh ob slovesu legendarnega kapetana Marcosa Tavaresa.

»Med zadnjim dejanjem šampionske sezone, na gostovanju v Murski Soboti, pa ob zbranem gradivu ni mogoče sprejeti zaključka, da DNŠ Mura kot organizatorju tekme ne bi bilo mogoče očitati pomanjkljivosti pri organizaciji tekme,« so zaključili Mariborčani.