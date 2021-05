V Londonu bo imel Zidane na voljo močnejše adute

Chelsea ima prednost gola v gosteh (1:1), toda na Stamford Bridgeu bo gostil močnejši Real, kot ga je izzval v Madridu. Iz Realovega moštva so sporočili, da je za tekmo zaradi poškodbe izgubljeni Raphael Varane, toda trener Zinedine Zidane, ki je v ligi prvakov tako rekoč spisal doktorsko disertacijo, saj je trikrat zapored Real popeljal do najprestižnejše zmage, bo imel na voljo kapetana Sergia Ramosa in Ferlanda Mendyja. Sicer še nista povsem okrevala, a naj bi jutri eden od njiju bržčas igral.



Največ upanja in vedrega razpoloženja je sprožilo dvigovanje forme Edena Hazarda. Belgijec, ki je prav v dresu Chelseaja pisal najčudovitejše obdobje v karieri pred prestopom k Realu leta 2019, je po oceni trenerja igralec, ki lahko najlažje prebije čvrsto obrambno postavitev gostiteljev, ki so pod taktirko trenerja Thomasa Tuchela obrambno izjemno učinkoviti. V zadnjih šestih tekmah so prejeli le dva gola, enega prav od Reala. Na 24 tekmah so prejeli enajst golov, od tega kar pet proti West Bromwich Albionu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: