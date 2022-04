V Madridu 103 dramatične minute, toča golov v Liverpoolu

Znana sta polfinalna para nogometne lige prvakov 2021/22. V prvem polfinalu se bosta merila Manchester City in Real Madrid, v drugem Liverpool in Villarreal. Možna sta tako španski kot angleški finale. Prvi tekmi bosta 26./27. aprila, povratni 3./4. maja. Finale bo 28. maja v Parizu. Manchester City je sinoči remiziral v Madridu (0:0) in z 1:0 izločil Atletico.

Na štadionu Wanda Metropolitano smo spremljali dramatičen derbi, poln ostrih prekrškov, čustvenih odzivov in rumenih kartonov, domači branilec Felipe je tudi pordečel v 92. minuti. Vratar Jan Oblak je branil brezhibno, tekma pa je trajala 103 minute. Liverpool je le remiziral z Benfico (3:3; Konate 21, Firmino 55, 65; Ramos 32, Jaremčuk 73, Nuñez 82), toda svoje je dosegel že v Lizboni (1:3).

Vratar Ederson je večkrat reševal ManCity. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP