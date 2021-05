Mariborčani korak bliže novi lovoriki

Uspešni tudi črno-beli

Nogometaši Maribora so naredili velik korak k novemu naslovu državnih prvakov, potem ko so v gosteh s 3:0 odpravili Koprčane. Tako se je v 35. kolu 1. SNL še tretja zaporedna tekma razpletla z izidom 3:0.»Vijolične« je v 28. minuti z natančnim strelom z bele točke v vodstvo popeljal. Na drugi gol je bilo treba čakati do 84. minute, ko je v polno zadel, končni izid pa je pet minut pozneje postavil brazilski veteran. Varovanci so si s tem uspehom priborili odlično izhodišče pred sobotnim zadnjim kolom, ko bodo gostili igralce Mure.Sobočani so v prvi današnji tekmi na domačem štadionu Fazanerija pred 1000 gledalci prav tako s 3:0 (42.,70.,77.) premagali Domžalčane. Črno-beli so si tako zagotovili vsaj končno tretje mesto, ki prinaša kvalifikacije za konferenčno ligo, medtem ko so četrtouvrščeni Domžalčani izpadli iz boja za naslov prvaka in tistega za tretje mesto. Za preboj v Evropo potrebujejo zmago Olimpije v torkovem pokalnem finalu proti Celju.Aluminij : Bravo 3:0 (Mujan 4., Prša 21., Jakšić 59.)Mura : Domžale 3:0 (Maroša 42., Bobičanec 70., Horvat 77.)Koper : Maribor 0:3 (Mlakar 28. 11-m, Kotnik 84., Tavares 89.)Gorica - Celje (19.30)Olimpija - CB24 Tabor (20.30)