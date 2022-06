Ime nogometne reprezentance še naprej buri duhove v Nemčiji

Kot je poročala revija Kicker, izraz »Die Mannschaft« v nemščini, napisan z velikimi črkami na avtobusu ekipe in uporabljen v vseh komunikacijah nemške zveze od leta 2015, preprosto pomeni ekipa oziroma moštvo.

Med največjimi kritiki vzdevka je podpredsednik DFB Hans-Joachim Watzke, nemški poslovnež, tudi izvršni direktor Borussie iz Dortmunda, ki se je jasno postavil proti izrazu Die Mannschaft za nemško reprezentanco. Prepričan je, da je izraz aroganten, »kot da bi na svetu obstajala le ena ekipa, nemška moška nogometna A-selekcija«.

»Ta izraz pomeni pomanjkanje spoštovanja do vseh drugih zmagovalnih ekip,« je bil kritičen Watzke, ki svoji zvezi priporoča, naj končno stopi nazaj na trdna tla.

Drugi podpredsednik DFB Hermann Winkler meni, da se »niti en navijač ne identificira več s tem izrazom in torej z našo reprezentanco«. Oliver Bierhoff, direktor reprezentance, vidi stvari drugače: »Vem, da izraz razdvaja, vendar v tujini navijači že leta tako imenujejo našo ekipo. To ime je postalo močna in prepoznavna znamka.«

Všeč je tudi Flicku

Tudi nemški selektor Hans-Dieter Flick se zavzema za ohranitev izraza: »Zame je to pač 'Ekipa', ker je vsak igralec del Nemčije in rad igra za to državo.«

Predsedstvo zveze se bo moralo julija odločiti, ali bo poseglo po spremembi ali bo ohranilo obstoječi vzdevek, če želijo ujeti čas pred svetovnim prvenstvom za promocijo morebitnega novega imena. Nemški navijači nikoli niso tega poimenovanja vzeli za svojega, čeprav, kot poudarja Bierhoff, ves mednarodni tisk uporablja izraz Die Mannschaft za označevanje štirikratnih svetovnih prvakov.

Po osvojenem četrtem naslovu svetovnih prvakov v Braziliji leta 2014 se je nemška nogometna federacija odločila formalizirati vzdevek z ustvarjanjem novega logotipa julija 2015. Toda trdega jedra nemških navijačev, ki prisega na tradicijo, ime ni ganilo, saj so izraz razumeli zgolj kot komercialno operacijo nemške zveze, ločeno od nacionalne kulture navijačev. Nemški tisk tudi ni sledil zvezi in še danes uporablja besede, kot so »nationalelf« (nacionalna enajsterica), DFB-Elf (enajsterica DFB), selekcija DFB ali DFB-Team.

Selektorja Flicka zadnja debata o imenu ne zanima niti najmanj.

»Ni ime tisto, ki bo prispevalo k temu, ali bomo zmagali ali ne,« je prepričan selektor, ki ga bolj zanima sobotna tekma v ligi narodov proti Madžarski kot slogan na avtobusu.