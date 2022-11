V novo leto nasmejani, padli še Črnogorci

Povedala sta:

Matjaž Kek, selektor Slovenije: »Najpomembneje je, da smo zmagali. Enako pomembno pa je bilo teh 11.000 ljudi na stadionu v Stožicah, na prijateljski tekmi. To je za nas zadovoljstvo in priznanje. Tekma pa je bila taka, kot smo pričakovali. Nekajkrat nas je poljubila sreča, mogoče bi v prvem polčasu Var, če bi bil, pokazal drugače pri njihovem domnevnem zadetku, čeprav smo imeli tudi mi svoje priložnosti in bi lahko že prej odločili tekmo. Sicer pa smo bili agresivni, kreativni, nekajkrat pa zamudili in bili hitro v težavah. Upam pa, da je ta zmaga in ta niz, ki traja nekaj časa, spodbuda za naprej, ne pa nekaj, kar bi te uspavalo.«

Miodrag Radulović, selektor Črne gore: »Nezadovoljen sem le z izidom. Zoperstavili smo se tako, kot je treba. In to proti močni selekciji, ki je premagala tudi močne skandinavske ekipe. Dosegli smo tudi gol, ampak vemo, zakaj je bil takrat sodnik, kjer je bil. Nismo naivni. To se dogaja, ampak to je sramota. Kljub nekaterim porazom na prijateljskih tekmah pa sem videl kar veliko pozitivnega, tudi glede na to, da je igralo kar nekaj debitantov.«