V Podgorici prva zmaga novega rodu

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 je zabeležila prvo zmago po zamenjavi rodu. Po septembrskem porazu v Kranju z 2:3 proti Bosni Hercegovini je tokrat na prijateljski tekmi v Podgorici z 1:0 (1:0) premagala Črno goro. Strelec edinega gola je bil že v peti minuti nogometaš Maribora Aljaž Antolin.

To je bilo tretje medsebojno srečanje mladih reprezentanc Slovenije in Črne gore, na vseh treh so bili uspešnejši Slovenci. Izbranci selektorja Milenka Aćimovića bodo v ponedeljek odigrali še drugi prijateljski dvoboj. V Murski Soboti bodo gostili Bolgare.