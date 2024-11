V Repnu doni Golica, ko Kraševci premagujejo Italijane

Nogometni klub Kras iz Repna je eden izmed najuspešnejših slovenskih športnih klubov v Italiji. Ko je pred poldrugim desetletjem vodenje rdečih prevzel uspešni podjetnik in zavedni Slovenec Goran Kocman, se je začel bliskovit vzpon od najnižje lige do serie D - četrtega kakovostnega razreda italijanskega nogometa. Skupaj z nekdanjim golgeterjem in zdaj dolgoletnim trenerjem Krasa Radenkom Kneževičem sta spisala čudovito zgodbo o uspehu slovenskega kolektiva iz majhne vasice.

Od leta 2010 se je Kras trikrat uvrstil v serie D, ki sicer uradno velja za polprofesionalno tekmovanje, najboljši klubi pa imajo letni proračun tudi več kot milijon evrov. V tako hudi konkurenci so Kraševci vsakič ekspresno izpadli, nazadnje leta 2015, ko je po končani igralski karieri trenersko pot v Krasu začel Radenko Kneževič.

Na začetku tisočletja je bil Sežanec na dobri poti, da se uveljavi najmanj v prvi slovenski ligi, napadalec Tabora je odigral tudi pet tekem za mlado reprezentanco Slovenije. Resna poškodba vranice, ki jo je utrpel na tekmi s Koprom, mu je močno otežila nogometni razvoj. Po preizkušnjah v Domžalah, Kopru in Aluminiju je pri komaj 24 letih odšel in našel nogometno srečo v dresu Krasa, le streljaj od domačega kraja. »Tu sem že dvajset let, vse mi zelo ustreza, lahko bi rekel, da sem nogometno izpopolnjen,« iskreno pove 45-letni Kneževič, ki je s kratko prekinitvijo trener Krasa skupno že devet sezon.