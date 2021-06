V Sankt Peterburgu omejitev združevanja v času EP

Nove omejitve, povezane s preprečevanjem širjenja okužb z novim koronavirusom, sicer ne bodo vplivale na navijače znotraj stadionov. Mestne oblasti so v ponedeljek potrdile, da so nogometni štadioni izvzeti iz teh novih ukrepov, ker tam veljajo posebne omejitve. So pa namenjeni preprečevanju širjenja koronskih okužb, potem ko se je velika množica navijačev v soboto zbrala na javnem ogledu tekme med Rusijo in Belgijo.



Od četrtka naprej tudi ne bo več prodaje hrane v tako imenovanih navijaških conah, nogometni navdušenci bodo lahko tam poslej kupili le pijačo, poroča francoska agencija AFP.



Rusijo naslednja tekma na euru čaka v sredo, ko se bo v Sankt Peterburgu pomerila s sosedo Finsko. V ponedeljek bo štadion, na katerem domače tekme igra prvoligaš Zenit, gostil tudi dvoboj med Poljsko in Slovaško.





