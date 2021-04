V sedmih mesecih se je iz bedaka prelevil v junaka

V nadaljevanju preberite:



V sedmih mesecih se je Phil Foden dvakrat znašel na naslovnicah v povsem drugačni luči. Septembra lani je požel zgražanje javnosti, potem ko so ga vrgli iz reprezentance zaradi kršenja koronskih pravil. Zdaj mu pišejo hvalospeve, saj je zadel za Manchester City na obeh tekmah četrtfinala lige prvakov proti Borussii. Star je 20 let ... Kdo je fant iz Stockporta in kako se je začela njegova kariera? Kaj je rekel Pep Guardiola, ko ga je prvič zagledal?