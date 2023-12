V Sloveniji s 300 milijoni rešiš državo, v Angliji pripelješ klub v ligo prvakov

Državno nogometno prvenstvo je vstopilo v zadnji teden jesenskega dela prvenstva. Celje si je naslov jesenskega prvaka že zagotovilo, če bo uspešno še v sredo proti Kopru, zajetne prednosti Olimpija tudi spomladi ne bo mogla stopiti, meni komentator Gorazd Nejedly. Zmaji v četrtek odhajajo v Bratislavo, kjer jih čaka pravi nogometni šov, ocenjuje Siniša Uroševič, v zadnjem delu pa beseda teče o izenačenosti angleškega državnega prvenstva, presenečenju iz Girone, posebnostih španske trenerske šole in težavi Bayerna, ki izvira iz odhoda Davida Alabe.

»Olimpija bo imela problem, če bo Celje med tednom zmagalo in potrdilo 10 točk naskoka. V tem primeru mislim, da jih Olimpija v spomladanskem delu ne more več ujeti. Morala bi dobiti obe medsebojni tekmi in še dodatne štiri točke več od trenutno vodilnih. Celje, kvalitetno kot je, ne bo zapravilo 10 točk prednosti, niso naivna ekipa, imajo kakovost in po napovedih iz Celja se bodo pozimi še okrepili,« je tokratni komentator Nejedly ocenil razmerje moči v državnem prvenstvu.

Celje bi dvoboj z Olimpijo lahko odločilo še pred zimskim premorom, meni Nejedly. FOTO: Voranc Vogel

Pozitivna zgodba prve polovice letošnje sezone je Bravo, ki konkurira zgornjemu delu lestvice. »Aleš Arnol pri Bravu je sestavil ekipo iz igralcev, ki so v slovenskem nogometnem prostoru že izkušeni, kot sta Luka Kerin ali Matej Poplatnik. Predvsem pa Bravo lahko igra povsem neobremenjeno. Nimajo zgodovinskega ratinga Olimpije in Maribora, tudi ne pritiska visokega finančnega vložka Celja ali Kopra, igrajo lepo in zbirajo točke,« komentira Uroševič, Nejedly pa dodaja: »Sproščenost je zelo pomembna, to se vidi pri Rogaški, ki mora vsako tekmo odigrati na polno in loviti rezultat. Imajo priložnosti, a jih zaradi pritiska ne znajo izkoristiti. Rogaški je šlo že mnogo točk po zlu, so eni največjih osmoljencev tega državnega prvenstva, manjka jim tudi šcepec sreče.«

Weiss je vsem plačal večerjo

V srednjem delu podkasta analiziramo zadnje dejanje Olimpije v Evropi, v četrtek zmaji gostujejo v Bratislavi pri Slovanu. S tribun jih bodo spremljali številni slovenski navijači, Uroševič, ki podrobno spremlja slovaški nogomet, pa izpostavlja tradicijo in veličino tekmeca Olimpije: »V Bratislavi se piše lepa nogometna zgodba, gre za pravo nogometno okolje z zvestimi navijači, modernim štadionom in glede na decembrske razmere dokaj dobrimi pogoji za igro. Slovan je v naletu, v državnem prvenstvu je ob polčasu vodil že s 4:0 in tudi redko zadovoljni trener Vladimir Weiss je bil navdušen. Obljubil je, da vsem plača večerjo, če v drugem polčasu ne prejmejo zadetka, še dva so nato dodali za zmago s 6:0, so v dobri formi in po kvaliteti stopničko nad Olimpijo.«

Navijači Slovana so v Ljubljani pripravili t.i. korteo, špalir, iz centra prestolnice do Stožic. FOTO: Voranc Vogel

Državna prvenstva elitne peterice so letos izenačena, kot že dolgo ne. Sredi decembra v Nemčiji vodi Bayer Leverkusen, v Angliji je Aston Villa pred Manchester Cityem, v Španiji pa vodi Girona. Nejedly razlog za izenačenost elitne premier lige vidi v odličnem gmotnem stanju vseh, ne le velikanov: »Angleško prvenstvo je edinstveno. Če imaš na voljo za okrepitve 200 in več milijonov evrov, vedno lahko sestaviš dobro, konkurenčno ekipo. Ne nujno ekipo zvezdnikov, a za 200 milijonov lahko z dobrim skavtingom kupiš pet bodočih zvezdnikov, ki jih drugi niso prepoznali. Aston Villa blesti v okolju, kjer je absolutno najboljši City rahlo zasičen, Liverpool je lepo prenovil ekipo, pol začetne enajsterice je sestavljene iz svežih imen, tu je še Arsenal, ki se nenehno vzpenja. Uspeh Ville je odvisen od srečne roke pri izbiri okrepitev. V Sloveniji s 300 milijoni rešiš državo, v Angliji pa pripelješ klub v ligo prvakov.«